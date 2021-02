Horoskopi 18 Shkurt 2021/ Ja çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Mundohuni të gjeni paqen e brendshme që ju mungon për një kohë, nëse dashuria nuk shkon siç duhet, pjesërisht është edhe faji juaj, sepse nuk dini si të merrni zgjidhjet e duhura. Një ditë mjaft monotone për beqarët, ka diçka që mund të të shqetësojë. Mundësi të mira për ata që kërkojnë një punë të re. Mos u ndalni në propozimin e parë, por kërkoni mënyra alternative.

Demi

Këtë të enjte disa persona të shenjës së Demit do të kenë një rikthim që nuk do t’i pëlqejë aspak. Përgatituni për të marrë thashetheme në emrin tuaj, por ju bëni më të mirën të një loje të keqe. Beqarët në vend të kësaj do të provojnë një tërheqje që mund të përfundojë në lidhje. Adresoni pengesat direkt, t’i zgjidhni ato një herë e përgjithmonë. Çlirohuni nga gjithçka që nuk është e mirë për ju.

Binjakët

Dita e mbushur me ngjarje, madje edhe konfliktuale, që do t’ju bëjë të ndiheni të shqetësuar. Megjithatë, mos e humbni shpresën për një çështje delikate dashurie, së shpejti gjithçka do të restaurohet. Nëse jeni vetëm, shmangni një person që është i bezdisshëm dhe ziliqar. Këtë të enjte mendoni për forcimin e situatës tuaj ekonomike, kohët e fundit pasiguritë kanë shkaktuar disa probleme.

Gaforrja

Nesër ju do të pushtoni shumë zemra dhe nëse juaja është tashmë e zënë ju do të përjetoni ndjesi të bukura. Yjet mbrojnë marrëdhëniet, madje edhe ato më të fundit. Venusi dhe Hëna mund të luajnë shaka të këqija për beqarët.Ju do të jeni shumë aktiv në punë dhe çdo iniciativë juaja do të shkojë në destinacion me pëlqimin e atyre që janë përreth jush.

Luani

Një çështje e lidhur me dashurinë në çift mund t’ju lodhë. Ndoshta është koha të shikoni përreth për të marrë atë që jeta dëshiron t’ju ofrojë. Beqarët mund të kenë një ngjarje të papritur që nuk do ti pengojë ata të kenë një ditë të mirë. Shpjegoni qartë vendimet tuaja dhe mos u dominoni nga ata që duan t’ju shohin ju vetëm në fund.

Virgjëresha

Këtë të enjte ju mund të keni kënaqësi të madhe me të dashurin tuaj dhe të bëni diçka të rëndësishme së bashku. Mbrëmje romantike dhe intime për çiftet. Beqarët do të jenë në gjendje të përjetojnë momente me emocion të madh dhe për dikë takimi i një personi mund të jetë vendimtar. Kini kujdes dhe vlerësoni shpenzimet. Pranoni nëse keni nevojë për ndihmë nga dikush që dëshiron t’ju ndihmojë.

Peshorja

Çështjet që duhet të qartësohen në sektorin sentimental janë shumë, por nëse keni pak dëshirë për të shpëtuar një marrëdhënie që tenton të shkatërrohet më mirë nisni nga kjo. Zemrat e vetmuara duhet t’u hapin zemrat e tyre gjërave të reja dhe dashurive të reja, vetëm në këtë mënyrë do të kenë kënaqësi të mëdha. Plutoni dhe Venusi ju ftojnë për të marrë iniciativën në gjithçka që bëni, por me gatishmëri pranoni kritikat.

Akrepi

Nëse keni ndonjë dyshim që ju ka sulmuar për disa kohë, drejtojeni direkt të dashurit/ës tuaj dhe flisni me zemër të hapur. Prisni edhe kritika! Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të kapërcejnë të gjitha tensionet e grumbulluara në ditët e mëparshme. Një ditë shumë e zënë ju pret, por do të jeni në gjendje të bëni të gjitha emërimet.

Shigjetari

Është një moment vendimtar për dashurinë, prandaj përpiquni të kuptoni se çfarë ndjeni para se të mbani një marrëdhënie të gjatë. Ndonjëherë ne duhet të bëjmë zgjedhje për të shmangur vuajtjen e të tjerëve. Beqarët do të jetojnë momente të lumtura në shoqërinë e miqve. Negativiteti i kolegëve do të përpiqet të bëjë që ju të humbni durimin tuaj, mos i jepni rëndësi provokimeve të tyre.

Bricjapi

Mërkuri vazhdon të komplikojë marrëdhëniet tuaja me të tjerët, por ju veproni me dinakëri dhe përdorni dialogun për të dalë të padëmtuar nga kjo ditë e ndërlikuar. Ndryshimet në humor mund të ndikojnë në zgjedhjet e beqarëve që do të bëjnë takime të reja. Sa i përket punës ju mund të keni nevojë për të gjithë kreativitetin tuaj që të jeni në gjendje të bëni një projekt që ju intereson veçanërisht.

Ujori

Kalimi i Venusit do t’ju ndihmojë të shpërndani çdo ngatërresë dhe të rindërtoni marrëdhënien me të dashurin/ën tuaj. Dita do të kalojë e qetë. Beqarët do të jenë në gjendje për të rivendosin një marrëdhënie të prishur papritmas për shkak të xhelozisë.Ju keni të gjithë energjinë për të kryer me sukses projektet tuaja, prandaj mos u dorëzoni tani.

Peshqit

Këtë të enjte do të përjetoni emocione shumë të forta, madje edhe jashtë lidhjes që keni dhe do të jetë e lehtë të bini në tundim. A do të jeni në gjendje t’i rezistoni ose do të hidhni në erë një marrëdhënie serioze për një pasion kalimtar. Beqarët me një dëshirë të madhe për të rënë në dashuri nuk do të duhet të bëjnë gjykime të nxituara. Disa çështje urgjente do të kenë nevojë për vëmendjen tuaj të plotë. Shmangni stresin dhe tensionin me kolegët.