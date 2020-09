Dashi

Është koha të bëni një pushim, të mendoni se çfarë të bëni dhe të planifikoni ditët e fundit të javës siç duhet. Në punë ju disi errësoni ambicien dhe dëshirën për prestigj dhe në vend të kësaj lini të shfaqet ndjeshmëria, intuita dhe imagjinata. Ëmbëlsia, buësia këto do të jenë armët me të cilat do të fitoni çdo betejë! Rimbush bateritë dhe bëjini një superizë partnerit tuaj.

Demi

Ju do të keni fat në negociata sepse keni aftësi pëe të shitur, së dyti sepse ajo që ofroni ka vlerë reale dhe së treti sepse jeni bindës. Mbështetun në aftësitë tënde dhe mos kërkoni ndihmë nga mbështetësit e jashtëm. Mbremja do të jetë për t’ju përkushtuar partnerit tuaj aktual dhe jo kultimit të një ish-i me të cilin zemra rrihte më shpejt.

Binjakët

Disa re shfaqen në horizont, duke sjellë çështje të vjetra të familjes. Disa ngjarje të papritura janë gjithashtu të mundura të ndodhin prandaj është e domosdoshme të mbani sytë dhe veshët hapur! Me më shumë fleksibilitet dhe më pak shtysë, do të jepni përgjigje efektive! Dhe në lidhje me punën? Vullneti dhe dëshira ju mungojnë. Gjithësesi ju do të jeni mirë!

Gaforrja

Dita fillon shumë mirë për të gjitha Gaforret pasi Hëna dhe Dielli janë të rreshtuar në anën tuaj. Prandaj, kjo e enjte premton të jetë e gazuar dhe jetike, nga e cila mund të merrni energji për punë, financa dhe dashuri për jetën. Do të keni shumë mundësi në lidhje me punën prandaj e vetmja gjë që ju duhet të bëni është të përfitoni.

Luani

Ditë e bukur për shumicën prej jush. Është momenti juaj dhe duhet të dini ta shfrytëzoni në maksimum. Mos hezitoni të shfrytëzoni të gjitha mundësitë që shfaqen! Për shembull, marrëveshjet e mira nuk përjashtohen për ata që janë të pavarur në profesionin e tyre, shumë më pak momente të lezetshme në dashuri, nëse jeni në çift, por edhe nëse nuk jeni.

Virgjëresha

Me favorin e Hënës së Re në shenjën tuaj, gjithçka shkon normalisht. Të tjerët ju buzëqeshin dhe imazhi juaj i pasqyrës duket bindës. Pozitiviteti juaj tërheq miratim kudo! Një mbrëmje perfekte, do të merrni pjesë në pritje ose takime kulturore. Emocione të mëdha në sferën seksuale, ata që janë për fat të mirë në një lidhje do të kenë momente magjike me partnerin e tyre.

Peshorja

Reagimet do të ngadalësohen dhe niveli i vëmendjes lë diçka për të dëshiruar. Kjo nuk është koha për projekte të mahnitshme. Është më mirë të reflektoni një minutë më shumë sesa të merrni vendime të gabuara. Era në dashuri është e qetë, duke pasur parasysh kalimin e Marsit në Dash dhe Venus në fushën e njëmbëdhjetë.

Akrepi

Pra, shumë mesazhe pozitive vijnë nga yjet. Vitaliteti juaj fiton mbi negativin e shkaktuar gjithmonë nga Jupiteri. Shkoni përpara me besim dhe mos e ulni asnjëherë kokën poshtë! Lajme të mira vijnë nëse punoni si një ekip me të tjerët ose keni një biznes që kërkon kontakte të shpeshta. Ditë e bukur kjo e juaja, nga pikëpamja sentimentale, perfekte për sa i përket dashurisë dhe jetës në çift.

Shigjetari

Më mirë të zgjedhësh një ditë në shtëpi pasi keni nevojë për pushim dhe qetësi. Nëse është e mundur anuloni disa takime biznesi aperitivin e mbrëmjes me miqtë. Kontrolloni shëndetin tuaj, gjithmonë ekziston njëfarë mërzie kur jeni nervoz, i ofenduar, i kufizuar në diçka si në këto ditë. Bëni durim deri nesër, kur Hëna do t’ju vëzhgojë me interesin më të madh.

Bricjapi

Hëna në Virgjëreshë do të jetë mëse e e favorshme për shenjën tuaj. Ajo do t’ju garantojë përmirësime në shumë fusha të jetës suaj. Falë çështjes në favor, ju do të keni aftësi për të ditur se si të zgjidhni njerëzit e duhur. Gjithashtu ditën e sotme pritet të kapërceni një pengesë e cila prej kohësh ju ka stresuar. Edhe nëse jetoni një marrëdhënie si çift, silluni si miq në kuzhinë, si bashkëshortë në dhomën e ndenjes dhe si të dashuruar në dhomën e gjumit.

Ujori

Hëna do të jetë larg në anën tjetër të qiellit. Ju do të kërkoni ekuilibrin në gjithçka që bëni, veçanërisht në marrëdhëniet ndërpersonale. Jepni besimin tuaj vetëm atyre që me të vërtetë e meritojnë atë! Nëse jeni duke punuar në një projekt do të duhet të prisni pak më shumë për të parë rezultatet. Dëgjoni intuitën tuaj dhe do të jeni në gjendje të kapërceni vështirësitë e momentit në një mënyrë pozitive.

Peshqit

Hëna në Virgjëreshë është vënë kundër jush. I mërzitur dhe me pak fjalë, ju do të preferoni të veproni duke ndjekur instinktin tuaj pa u dhënë shumë shpjegime atyre që nuk i kuptojnë dhe ndajnë zgjedhjet tuaja. Tensione në dashuri, veçanërisht për shkak të disponueshmërisë suaj të pakët për dialog dhe konfrontim. Ngadalësoni ritmin dhe monitoroni presionin tuaj të gjakut nëse përjetoni luhatje dhe lodhje.