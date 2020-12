Dashi

Këtë të enjte ju do të përballeni me disa shqetësime serioze në lidhje me shëndetin, të cilat do ju shqetësojnë shumë. Të gjitha paratë që kishit mbledhur ditën e sotme do i shpenzoni dhe kjo gjë do të shkaktojnë një ndryshim drastik të humorit tuaj. Ata persona që janë në nje lidhje dashurie duhet të kenë kujdes, hienat janë rreth jush prandaj mbajini sytë katër.

Demi

Një person me shumë ndikim do të jetë ditën e sotme afër jush dhe do bëjë që ju të ndryshoni sjellje. Sot do të jeni shumë të përqëndruar në punën tuaj kjo gjë do të sjellë shumë fitime në biznesin tuaj. Sa i përket marrëdhënies tuaj me partnerin, një mbrëmje tepër speciale ju pret pranë oxhakut.

Binjakët

Në punë gjithçka do të shkojë mjaft mirë sot. Ju do të arrini të keni rezultate të larta dhe me shumë mundësi do të ngriheni në detyrë. Në pjesën e dytë të ditës do jeni të lodhur, por një lajm i mirë do u gëzojë shumë, dikush i cili keni shumë kohë që nuk e keni parë do vijë t’ju takojë.

Gaforrja

Nëse po planifikoni të bëni ndonjë udhëtim atëhere duhet ta bëni sa më parë pasi ditë të vështira priten për ju. Do arrini që të gjeni qetësi dhe do të merrni një lajm të mirë për sa i përket punës. Të dashuruarit do kalojnë momente romantike.

Luani

Kjo e enjte do të jetë tepër e ngarkuar dhe do të ndiheni shumë të lodhur. Edhe disa probleme shëndetësore do t’ju shqetësojnë. Duhet të bëni shumë kujdes me financat, pasi rrezikoni që të humbisni gjithçka. Disa lajme jo të mira do ju shkaktojnë një ndryshim humori, mos u shqetësoni çdo gjë do të kalojë.

Virgjëresha

Këtë të enjte ju do të jeni gati për të arritur qëllimet që ia keni vënë vetes kohë më parë. Nga puna do të shkojë gjithçka mirë dhe një lajm i mirë që prej kohësh e kishit pritur do u gëzojë shumë.Çështjet financiare do të jenë në favorin tuaj dhe do arrini që të kryeni disa shpenzime që i kishit planifikuar më parë.Të dashuruarit do kenë një ditë të paharrueshme.

Peshorja

Sot ju të dashura Peshore do të keni disa takime, mirëpo fatkeqësisht asnjëri nga personat nuk do ua mbushë mendjen aq shumë sa për të filluar një histori dashurie. Sa i përket punës do të keni goxha përmirësime. Financat këtë perpudhë nuk do jene shume te mira kështu qe bëni kujdes me çdo lloj shpenzimi. Tregoni kujdes nga personat që keni afër jo të gjithë janë miqtë tuaj dhe jo të gjithë kërkojnë të mirën tuaj.

Akrepi

Ndryshe nga herët e tjera sot nuk iu jepni shumë rëndësi ftesave që do iu bëhen. Financat do vazhdojnë te jene te stabilizuara. Asgjë dhe askush nuk do mund ta prishe këtë qëndrueshmëri.Romanca juaj me partnerin sapo ka filluarp randaj tregoni kujdes në veprimet që bëni.

Shigjetari

Duhet t’i bëni sytë katër sepse personi ideal mund t’iu shfaqet ne çdo moment. Ne planin financiar mund te keni surpriza si te këqija ashtu edhe te mira. Gjithçka do varet nga mënyra sesi ju jeni sjelle kohet e fundit. Në lidhje me punën disa lëkundje do tju bëjnë të humbni toruan fare, tregohuni të qetë pasi vetëm kështu mund të arrini të kontrolloni situatën.

Bricjapi

Nëse jeni ndarë kohëve të fundit, është normale që ju nuk doni të riktheheni në lojë por tregoni kujdes pasi nuk jeni akoma gati për të dashur dhe për të krijuar një lidhje të re. Në punë, përpiquni të jeni më të kujdesshëm dhe mos neglizhoni detyrat tuaja. Një njoftim i bukur dhe i pritshëm nga ana juaj do të vijë deri në fund të vitit.

Ujori

Gjatë pasdites të dashur ujorë një energji pozitive do jetë prezente te ju. Sot në dashuri mund të përjetoni plotësisht të gjitha emocionet që keni ndjerë gjatë gjithë kësaj kohe. Në punë, Jupiteri vazhdon një tranzit të favorshëm, me kolegët tuaj do të bëni vetëm disa diskutime për krijimin e një projekti që ju intereson!

Peshqit

Ju nuk mund të jeni gjithmonë drejtues, dhe është e rëndësishme të mësoni se si të tërhiqeni dhe t’ia dorëzoni kontrollin dikujt tjetër kur situata e kërkon këtë. Sot, sigurohuni që të dini se kur duhet t’i shfaqni idetë tuaja dhe kur të kafshoni gjuhën duke mos thënë asgjë. Do jeni shumë energjikë dhe do kërkoni sfida të reja, por sërish do lini nis mes.