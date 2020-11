Dashi

Ditën e sotme mundohuni që të keni më shumë besim te vetja juaj dhe te njeriu i zemrës. Venusi do të jetë në anën tuaj dhe dashuria do ju dhurojë emocione të bukura, përpiquni mos i prishni me xhelozinë tuaj. Është momenti për të zbuluar pasionin, duke lënë mënjanë polemikat e së kaluarës. Edhe në sferën profesionale, gjërat do të përmirësohen, por duhet të angazhoheni në maksimum për të rezultuar të suksesshëm.

Demi

Ky fillim jave do të jetë nën ritmin e duhur dhe tashmë do të ndjeni më shumë energji. Ditën e enjte yjet do kthehen në favorin tuaj dhe shumë të papritura do të ndodhin, thjesht duhet të tregoheni më shumë të kujdesshëm për ti përballuar ato në mënyrën e duhur. Do të jeni të shqetësuar për diçka, por edhe për shkak të disa shpenzimeve të rëndësishme. Duke nisur që nga java që vjen, gjërat do të përmirësohen.

Binjakët

Gjëja më e mirë që mund të bëni është të lini pas të kaluarën dhe të shihni të ardhmen me besim. Ditën e sotme do të keni mundësi të shumta për të qenë fitimtar. Për të lindurit e kësaj shenje kjo është një periudhë për të rigjetur veten, duke larguar çdo gjë që nuk ju bën mirë. Ata që janë në një lidhje duhet të tregohen më mirëkuptues me partnerin dhe mos bëjnë skena të panevojshme.

Gaforrja

Ju pret një e henë nën ritmin e duhur, gjatë së cilës mund të hasni në pasiguri apo debate në vendin e punës. Do të ndjeni një lodhje të madhe, e cila nuk do ju lejojë që të bëni çdo gjë në kohën e duhur. Ndonjë krizë e vogël mund të prek çiftet, ndoshta ndonjë diskutim lidhur me paratë ose fëmijët.

Luani

Periudha në të cilën jeni duke kaluar është mjaft e favorshme për të gjithë ata që janë të dashuruar. Por, edhe ata që janë beqarë lajme të mira duken në horizont dhe duhet të tregoheni më të shkakthët pasi do të duhet të jeni ju ata që do të hedhin hapin e parë. Sa i takon punës, ju pret një periudhë pritjeje, ku do të kenë zhbllokime në fund të muajit.

Virgjëresha

Sot do të jeni ju protagonistët kryesore dhe do të rifitoni terren në raport me ditet e kaluara. Kjo vlen si në dashuri edhe në punë, ku yjet do ju favorizojnë. Gjithë ata që kanë punuar fortë, i pret një surprizë e këndshme. Disa probleme shëndetësore do t’ju bëjnë që të jeni në merak të madh, një vizitë te mjeku do jetë e gjitha ajo që keni nevojë.

Peshorja

Ndikimi i kundërt i Saturnit kërkon që të ndaleni dhe të qartësoni situatën. Ka ardhur momenti që të bëni pastrim rreth vetes dhe të eleminoni shumë gjëra, njerëz dhe kujtime që ju mbajnë peng. Duhet të ndryshoni patjetër diçka në jetën tua qoftë edhe dollapi juaj i veshjeve.

Akrepi

Ka ende disa probleme lidhur me paratë dhe punën, por kjo është një periudhë rikuperimi në raport me ditët e kaluara. Mundohuni që të jeni më optimist, pasi e ardhmja parashikohet që të jetë mjaft pozitive. Dashuria do të jetë mjaft e favorshme, ku pasioni do të dominojë gjatë gjithë ditës. Një superizë e këndshme do të vijë nga një mike të cilën prej kohësh nuk e keni parë.

Shigjetari

Kjo ditë do të jetë e mbshur me ndryshime, por çdo gjë do të varet nga ju. Ka nga ata që po mendojnë për një transferim, nga ata që duan të shijojnë jetën dhe të udhëtojnë. Shumë shpejt Venusi do të favorizojë takimet e rejka dhe dashurinë. Disa probleme me shkollën tuaj do t’ju pengojnë të çoni deri në fund disa plane tuajat.

Bricjapi

Parashikohen të reja të rëndësishme në sferën profesionale, sidomos për ata që kanë një aktivitet të vetin. Shkurtimet e bëra së fundmi, mund të çojnë në zhvillime premtuese për të ardhmen. Në dashuri parashikohet që të ketë probleme, sidomos me të lindurit e shenjës së dashit dhe peshores.Financat nuk do jenë të këqija, megjithatë po shpenzuat shuma marramendëse situata do ju dalë jashtë kontrollit.

Ujori

Kjo ditë do të jetë e mbushur me rikuperim në raport me ditët e kaluara, ndonëse sërish do të ketë tensione dhe shpërqendrime lidhur me mendimet e shumta që ju mundojnë. Mundohuni që të sheshoni tensionin në dashuri, pasi mund të lindin debate të forta. Beqarët nuk duhet të hezitojnë të dalën nëpër takime sepse jo gjithmonë iu jepen mundësi të tilla.

Peshqit

Dita do të jetë nën ritmin e duhur dhe e mbushur me nervozizëm, ku gjatë saj mund të ketë polemika lidhur me atë që ju rrethon, sidomos në sferën profesionale. Ndoshta do të ndiheni disi melankolik dhe kjo gjë do ju kushtëzojë në atë që do të bëni. Mundohuni që të rrethoheni nga njerëz më gazmorë dhe pozitiv. Mos shkaktoni konflikt duke nxjerre zerin mbi te tjeret.Mësohuni me idenë që rregullat duhen zbatuar.