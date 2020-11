Dashi

Do të ketë një rritje ekonomike, por kujdes me shpenzimet. Nëse duhet të bëni një blerje të rëndësishme, bëni mirë që ta shtyni për pak më vonë. Në dashuri do të përjetoni emocione të bukura. Mund të gjeni një marrëveshje edhe për personin që ju intereson. Atmosfera mund të jetë mjaft harmonike për ata që janë çift.

Demi

Do të jeni më të fortë edhe fizikisht gjatë kësaj dite dhe gati për të fituar. Nëse keni angazhime të rëndësishme, mos i shtyni për më vonë. Mund të përballeni me çdo gjë. Udhëtimet janë gjithashtu mjaft të favorshme.

Binjakët

Nëse jeni më të qetë në dashuri, kjo ndodh për shkak të ndikimit të Hënës në shenjën tuaj. Këshillohet që të bëni kujdes ndaj impulsivitetit. Shmangni largimin ndaj një personi që tashmë bën pjesë në jetën tuaj. Një punë e re ose një transferim është shumë i mundshëm.

Gaforrja

Dita parashikohet të jetë mjaft premtuese në lidhje me projektet që keni në mendje. Kjo gjë do të çojë në ngjalljen e interesave të reja. Gjithashtu jeni me shumë fat në dashuri. Në familje, vështirësitë do të zvogëlohen dhe gjithçka do të shkojë më së miri.

Luani

Mund të ndodhë diçka e papritur gjatë kësaj dite. Brenda fundit të javës parashikohet që të kthehet në një dashuri të madhe. Janë ditë pasionante në maksimum, ku mundësia e takimeve dhe krijimit të çifteve të reja nuk do të mungojë. Në punë situata do të përmirësohet, por ndoshta do të jetë e nevojshme që të ndryshohet rrugë.

Virgjëresha

Do të merrni jo pak kënaqësi gjatë kësaj periudhe. Dashuria do të sjellë harmoni, por mbani parasysh se ditët më të mira do të jenë mes të shtunës dhe të dielës. Bëni mirë që ta programoni fundjavën në mënyrë sa më pozitive. Ndikimi i Hënës do të sjellë jo pak probleme, ndaj bëni kujdes me paratë.

Peshorja

Në raportin në çift rrezikoheni që të dominoheni nga emocionet, njëlloj si dhe në punë. Të rejat e fundit që do të lindin, do ju dhurojnë jo pak energji. Mundohuni që të jeni të vendosur dhe të sigurtë në venten tuaj, në mënyrë që të mos akumuloni mllef në dashuri. Nëse njeriun e zemrës e ndejeni të largët, përgjegjësinë kërkojeni edhe te vetja.

Akrepi

Fundjava që po afron do të jetë e mbushur me emocione. Hëna do të kalojë në shenjën tuaj dhe do të zgjidhë çdo lloj problemi, sidomos nëse keni passur debate në raportin në çft. Doni të ndiheni të dobishëm dhe të ndërtoni diçka të rëndësishme, por dhet t’iu besoni njerëzve të tjerë, pasi nuk mund të bëhet çdo gjë vetëm.

Shigjetari

Ju pret një ditë e ngarkuar, për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës. Kujdes maksimal duhet të tregoni në të gjitha situatat. Nëse keni përgjegjësi të shumta, shtyjini për më vonë. Vendime lidhur me ndjenjat, bëni mirë që ti shtyni për të hënën, ashtu sikundër edhe çështjet e lidhura me punën. Bëni kujdes lidhur me negociatat dhe takimet.

Bricjapi

Një person i cili prej pak kohësh ka hyrë në jetën tuaj, mund të bëhet shumë i rëndësishëm. Historitë e reja të dashurisë janë shumë të favorizuara. Dashuria kërkon më shumë përkushtim, sidomos nëse jeni të dyjëzuar mes dy historive. Me të lindurit e shenjës së demit, ujorit dhe akrepit, raportet janë më intriguese. Mjaft të favorizuara janë edhe projektet e reja.

Ujori

Mund të përjetoni emocione të bukura pozitive lidhur me ndjenjat. Nëse keni të bëni me një person të shenjës së binjakëve mbaheni përgjithmonë. Lidhur me çështjet ekonomike, nuk do të arrini që të zgjidhni gjithçka.

Peshqit

Besojini intuitës! Hiqni dorë nga melankolia dhe largoni mërzinë, e cila do të ndihet gjatë kësaj të premteje. Fundjava do të mësojë realizimin e një dëshire të vjetër. Në dashuri, Hëna do të jetë mjaft e favorshme dhe ju do të jeni tejet bindës.