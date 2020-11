Dashi

Raporti i mirë i diellit me shenjën tuaj do të sjellë një humor stabël sot. Do të përballeni me disa probleme të cilat nuk do jeni në gjendje ti përballoni, bëni mirë ti kërkoni ndihmë një personi të afërt. Nëse ju intereson marrëdhënia në çift, jini të durueshëm pasi vetëm kështu mund të kaloni të gjitha vështirësitë që do lëkundin marrëdhënien tuaj. Beqarët së shpejti do të gjejnë partnerin e jetës.

Demi

Hëna në shtëpinë e gjashtë dëshiron që ju të bëni si e çmendur deri në fund të ditës. Puna dhe karriera do të jenë në trazira, por mos u shqetësoni pasi në të gjithë këtë siklet që do të kaloni do të ketë edhe lajme të mira. Argëtimi do të jetë pjesë e pandashme e mbrëmjes tuaj. Momente të forta emocionale ju presin krah partnerit tuaj të zemrës. Në lidhje me disa konflikte që do të keni yjet sot ju këshillojnë të jeni më të durueshëm.

Binjakët

Hëna do të ketë qëllime pozitive në lidhje me punën tuaj. Projektet e reja po ziejnë në tenxhere, të gjitha shumë të bukura dhe të arritshme. Nëse ka dashuri në jetën tuaj, ju keni një partner dhe fëmijë të mrekullueshëm, mos kërkoni më shumë! Mbrëmja e sotme do të jetë perfekte në shoqërinë e familjarëve tuaj dhe gjëja më e mirë që mund të bëni është të shikoni një film të gjithë bashkë.

Gaforrja

Hëna dhe Marsi në fushën e dhjetë do të ngacmojnë ambicien dhe suksesin tuaj. Ëielli, për ca kohë, duket se është i zemëruar me ju! Do të ketë disa goditje në punë, veçanërisht nëse punoni në një ekip me të tjerët ose në kontakt me publikun. Do të ketë stres, lodhje, por fronti sentimental do të vendosë ritmin dhe do t’ju bëjë që mos ndjeni dëshpërimin.

Luani

Kjo e enjte do të jetë një ditë e mirë dhe plot aktivitet. Ju do të keni mbrojtjen e planeteve dhe ëngjëjt mbrojtës do bëjnë që ju të kaloni të gjitha shqetësimet. Do të jetë një ditë tepër e ngarkuar por e kënaqshme, veçanërisht për ata që studiojnë dhe tregtojnë. Dashuria, siguron bashkëpunim të mirë emocional dhe mendor. Beqarët janë të zemëruar dhe do të qendrojnë kshu si janë për një kohë të gjatë.

Virgjëresha

Saturni do të ndikojë mjaft pozitivisht sot në jetën tuaj në çift. Ai do ju ndihmojë t’i vini gjërat në vijë dhe të kaloni momente pasiononte. Beqarët ka shumë gjasa të takojnë një person të veçantë. Shfrytëzojeni mundësinë që po ju pret. Financat nuk do jenë të këqija.

Peshorja

Do përjetoni ndjesi si kurrë më parë sot ju që jeni në një lidhje dashurie dhe do preferoni që çdo çast ta kaloni pranë partnerit. Edhe mbrëmja do të jetë e mbushur me propozime dhe dhurata të bukura. Beqarët do takojnë një person të ri me të cilin ka gjasa që të dashurohen kokë e këmbë.Në planin financiar gjendja do jetë delikate, nuk do e kuptoni as vetë shumën e madhe që do shpenzoni.

Akrepi

Për pjesën më të madhe të atyre që janë në një lidhje nuk do të ketë aspak probleme gjatë kësaj të premte. Do e dini mirë rrugën që duhet të ndiqni dhe kënaqësitë do jenë të njëpasnjëshme. Beqarët nuk do dinë si ta bëjnë për vete atë që pëlqejnë dhe do vazhdojnë të mbeten end vetëm. Në planin financiar tregohuni të kujdesshëm dhe mos ndërmerrni rreziqe.Bëni gjithçka është e mundur si për të mbajtur një formë të mirë trupore.

Shigjetari

Falë trekëndëshit të Ujorit mes Hënës tek Peshqit dhe Diellit në shenjë, dita do të jetë një karozel i vërtetë emocionesh përvëluese. Një takim i papritur apo rastësi e çuditshme mund t’u japë një kthesë të papritur projekteve tuaja. Në aspektin e ndjenjave era do të fryjë në favorin tuaj, me kusht që të mos i transformoni ndjenjat në dëshirë për të dominuar. Sa i përket shëndeitt do të përballeni me disa komplikacione.

Bricjapi

Nëse qëllimet tuaja duken të largëta, nëse shpenzimet janë të tepruara, nëse puna nuk shkon ashtu si dëshironi … merrni frymë thellë. Të Shtunën, kur Hëna kalon në Akrep, fotografia do të jetë më e qartë dhe era do të kthehet në favorin tuaj. Të grindeni në punë ose në shtëpi do të jetë e bukur, emocionuese, por mos u përpiqni të bëni copë-copë kundërshtarët tuaj sepse më vonë do të pendoheni.

Ujori

Nëse zakonisht ia vendosni vetes një qëllim, me siguri mos e lëshoni derisa ta keni realizuar. Afërdita dhe Mërkuri do të sponsorizojnë momente shumë të forta dhe të ndezura në marrëdhëniet në çift.Projektet tuaja inovatore nuk do t’i pëlqejnë shumë një personi me rëndësi? Besojini gjykimit të tij dhe bëni disa rregullime të vogla.

Peshqit

Më në fund do të keni një pasqyrë të qartë të asaj që dëshironi të arrini në profesion ose për një projekt personal. Dhe nëse nuk merrni ndihmë, bashkëpunim, do ta bëni vetë! Si Hëna në Fushën e tetë, ashtu edhe Mërkuri në Akrep do të hapin rrugën për punë, synime dhe projekte. Të qëndrueshme si çift? Ju mund të vini bast në bashkëpunim emocional dhe mendor.