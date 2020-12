Dashi

Shumë pengesa do të jenë pjesë e ditës së sotme për ju. Kjo situatë fatmirësisht nuk do të vazhdojë gjëtë dhe ju do ti prisni me një pozitivitet. Bëni plane për këtë fundjavë, nuk është mirë të qëndroni në shtëpi. Dilni me shoqërinë dhe personat që ju bëjnë të ndjeheni mirë.

Demi

Nëse sot mendoni se dikush nuk ju lejon që të shpalosni idetë dhe potencialin që ju keni atëhere merrni një vendim dhe qëndroni sa më larg këtyre personave. Mendojini veprimet dhe hapat që do të hidhni me kujdes pasi këtë të shtunë mund tju kthehen në disfavorin tuaj. Tregoni kujdes në atë që do i thoni partnerit, pasi mjafton vetëm një shkëndijë dhe do të lindë debati mes jush.

Binjakët

Sot nuk është e këshillueshme që të tregoheni të nxituar për të arritur synimet dhe qëllimet që ja keni vendosur vetes. Gjërat e mira kërkojnë kohë dhe qetësi për tu realizuar ashtu si duhet. Vetëm kështu nuk do të jetë nevoja që ti riktheheni dhe njëherë nga e para.

Gaforrja

Energjitë do të jenë të pranishme gjatë gjithë ditës së sotme. Do të keni forcën e duhur për të përballuar ngjarjet që do tju vijnë njëra pas tjetrës. Nëse nuk veproni me tru do të lodheni më shumë nga sa e kishit menduar. Kjo gjë vlen më shumë për ata që janë në një marrëdhënie pune, të tjerët mund të abuzojnë me ju.

Luani

Këtë të shtunë disa persona që i përkasin shenjës së Luanit mund të përballen me konflikte të një pas njëshme, por është me rëndësi që të mos nxitoheni dhe të mos reagoni ashpër. Ruani qetësinë dhe rezistojini nevojës për të thënë gjëra që mund të nxisin më shumë debat. Sa i përket partnerit ai do tju kuptojë në çdo vendim që ju do të merrni në lidhje me disa çështje në punë.

Virgjëresha

Humori këtë fundjavë nuk do tju mungojë që të argëtoheni dhe ti plotësoni vetes disa nevoja. Në fillim sigurohuni që keni bërë gjithçka ashtu si duhet dhe i keni përfunduar punët që prej kohësh i kishit lënë përgjysëm. Pasi nëse keni lënë një punë përgjysëm atëhere të jeni të bindur se do të ndërhyjë në çdo plan social që keni.

Peshorja

Sa më parë të kuptoni se perfeksioni është i pamundur, aq më mirë do të jetë për ju. Të kesh standarde të larta është një gjë, por të presësh që mos heqësh dorë kurrë prej tyre është tjetër gjë. Disa probleme familjare do tja u prishin gjith ditën sot. Tregohuni të qetë dhe merrini gjërat me sportivitet.

Akrepi

Është mëse e nevojshme që sot të bashkoni forcat me ata që ju rrethojnë dhe të çoni në fund një projekt që po e mbani peng prej kohësh. Nëse mbaroni shpejt atëhere do të jeni i lirë të fokusoheni në çështjet më të rëndësishme. Një suprizë ju pret mbrëmjen e sotme, qëndroni gati dhe shijojeni në maksimun.

Shigjetari

Nëse i keni dikujt borxh atëhere ka ardhur koha që tja shlyeni. Kjo do t’ju japë mundësinë për të hequr nga vetja një stres të madh që mbani prej kohësh. Kënaquni sot me gjërat që keni pranë dhe mos kërkoni më shumë nga sa të tjerët rreth jush mund tju ofrojnë.

Bricjapi

Sot do të ishte mirë të bëni atë që eprorët ju kërkojnë. Edhe nëse ju mendoni se kërkesat e tyre nuk janë të drejta, mos i replikoni. Do të shihni se dakordësia juaj do të ketë pasoja pozitive në një moment të dytë. Tregohuni të qetë sot përballë situatave të komplikuara që do tju bllokojnë rrugën.

Ujori

Gjëja me ë rëndësishme sot është të jeni të qartë me njerëzit që keni pranë dhe me veten tuaj. Vetëm kështu mund të arrini qëllimet që i keni vendosur vetes. Do të ndiheni të plotë dhe plot vetbesim këtë të shtunë. Kjo gjë do të ndikojë dhe në marrëdhënien tuaj me partnerin.

Peshqit

Mos e ndaloni veten për të provuar gjëra të reja dhe njerëz të rinj. Miqtë e vjetër nuk do ju mërziten përkundrazi do të lumturohen për ju. Jepini vetes mundësinë për të eksploruar pasi vetëm kështu mund të arrini të dilni nga guacka ku e keni mbyllur veten.