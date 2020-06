Dashi

Disa trazira në vendin e punës mund t’ju demoralizojnë ditën e sotme, por nuk do e lëshoni veten dhe do jeni në gjendje që këtë situatë do e ktheni në avantazhin tuaj. A mendoni se dikush rreth jush nuk është mjaft bindës? Mbase keni të drejtë, përpiquni të qartësoni mendimet dhe dyshimet tuaja. Nuk do ndjeni aspak konkurrencë në gjërat që bëni. Entuziastë në dashuri.

Demi

Ju keni shans të merrni çdo gjë që dëshironi në sferën profesionale. Nëse keni punuar fort, tani është koha për t’u shpërblyer. Nëse do përballeni më një pengesë do keni energjinë e plotë për ta përballuar atë. Nëse jeni të dashuruar do surprizoheni nga i dashuri. Një shëtitje në darkë me miqtë do ju bëjë të ndiheni mirë.

Binjakët

Do jetë një e enjte medituese. Hëna do ju detyrojë të kujdeseni për ecurinë e punës dhe të kuptoni se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Madje ju do jeni të kthjellët në lidhje me financat dhe shpenzimet që bëni. Në dashuri do jeni si gjithmonë, pa asnjë të re.

Gaforrja

Dita do të jetë në përputhje me pritjet tuaja profesionale, do krijoni një reputacion të mirë tek njerëzit dhe do jeni të besueshëm, të përpikte, prodhues dhe praktin në çdo fushë. Do jeni fitues dhe do shënoni pika të rëndësishme, veçanërisht nëse punoni në sektorin e reklamave. Mbrëmja është shumë argëtuese, një histori e re dashurie fillon.

Luani

Kalimi i Hënës në Peshqit është një lajm i shkëlqyeshëm për shenjën tuaj e cila do fitojë pikë dhe pozicione krahasuar me ditët e mëparshme. Dinamizmi dhe shpejtësia e reflekseve do t’ju mbështesin në vendimet tuaja private dhe profesionale. Do të keni mundësi të vlerësoni plotësisht një miqësi të vërtetë. Nëse jeni beqarë, hijeshia juaj do t’ju sjellë një mori admiruesish.

Virgjëresha

Sot do përballeni me disa trazira të papritura, por të paktën nuk do të mërziteni! Shtyni për nesër një punë që ka lidhje me biznesin apo një sqarim me partnerin; në vend të kësaj, shkoni dhe bëni një vizitë mjekësore. Nëse do keni një shqetësim, do arrini të gjeni zgjidhjen.

Peshorja

Gjeni një vend për atë që nuk e ka, sqaroni idetë tuaja në mënyrë që të vazhdoni me organizimin maksimal në punë. Nëse keni një lidhje të lumtur dashurie, do të kuptoni se ia vlen të investoni emocione dhe energji për ta bërë atë edhe më të lumtur. Jepini vetes momente më të shpeshta relaksimi.

Akrepi

Hëna miqësore me Peshqit ju garanton një ditë të bukur dhe të gjallë. Sot e keni ndarë mendjen të merreni më shumë më të tashmen, sesa të investoni për të ardhmën. Mos u bëni impulsivë, sepse vendimet e marra pa menduar mund të rezultojnë të gabuara. Do keni takime sentimentale plot emocione, të cilat do e bëjnë zemrën të rrahë më shpejt.

Shigjetari

Nëse jeni të rrethuar nga dashuria, shijojeni pa menduar shumë për rivalët hipotetikë. Në punë do përballeni me një rivalitetet delikate mes kolegëve të cilët ju xhelozojnë. Moment i favorshëm në punë, përsa i përket ideve dhe projekteve të reja.

Bricjapi

Ditë jashtëzakonisht pozitive në çdo sektor. Do të ketë surpriza të këndshme, takime, raste të favorshme. Marrëdhënie dhe miqësi të mira. E njëjta gjë vlen edhe për sektorin sentimental të sponsorizuar nga Hëna në kampin e tretë. Nëse jeni në çift, ka diçka të rëndësishme, të fortë dhe intensive midis jush dhe partnerit tuaj. Lajme të bukura do ju vijnë.

Ujori

Planetet sot janë të shpërqendruar, të ndërprerë dhe mund t’ju shkaktojnë shumë besdi. Yjet do tregojnë një mosinteresim total të sektorit të financave dhe ju do penalizoheni shumë. Mos e dramatizoni shumë këtë çështje, bëhuni sa më të kthjellët dhe përpiquni të gjeni një zgjidhje. Përpiquni të mbani dietë.

Peshqit

Hëna ju jep energji, iniciativat që do merrni do japin rezultate mbi mesataren. Nuk përjashtohen as vendimet me një rëndësi të caktuar në familje, në sektorin privat. Dashuria, nëse jeni çift, rifiton vëmendjen embëlsinë dhe interesin: ju pret një mbrëmje e mbushur me ndjesi të ëmbla dhe dashuri.