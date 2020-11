Dashi

Për disa ditë humori i mirë do jetë prezent në shenjën tuaj. Është momenti i duhur për të kapur suksesin dhe ta mbani atë fort. Gjithçka qëndron në të vepruarit me inteligjencë dhe dinakëri, pa u magjepsur nga ajo që shkëlqen shumë, por që vlen pak! Mos e merrni të mirëqenë dashurinë e personit rreth jush.

Demi

Ju jeni në qendër të vëmendjes nga yjet sot. Ata do të punojnë shumë për ju dhe kështu do të t’ju plotësohen të gjitha dëshirat. Mbani sytë dhe veshët hapur pasi do t’ju jepen mundësi fantastike! Në punën tuaj, prestigji juaj rritet dhe mundësitë e mbështetjes nga njerëz autoritativë, me ndikim. Në dashuri, shumë beqarë janë gati të bëjnë një hap përpara dhe të mos jenë më vetëm.

Binjakët

Ditë e nënshtruar, energjia e ulët do t’ju shoqërojë gjatë gjithë ditës. Shumë mendime negative do t’ju kalojnë nëpër mend të cilat do t’ju shkaktojnë një humor jo të mirë. Mos u frikësoni nga pengesat ose sjellja e pasaktë e disa kolegëve të punës. Ju keni të gjitha aftësitë për të fituar atë pozicion që dëshironi, duke demonstruar në një mënyrë konkrete talentin tuaj të padiskutueshëm dhe personalitetin tuaj. Epo, për fat të mirë, dashuria është në rrugën e duhur.

Gaforrja

Me ndihmën e Hënës në fushën e tretë takimet tuaja do të gjallërohen dhe komunikimi me të tjerët do të jetë më i çlirët. Lajme emocionuese do të shpallen në pjesën sentimentale dhe çështjet tuaja të zemrës. Nëse një histori i ka marrë fundi, më në fund do të gjeni guximin të përballeni me diskutimin dhe ta mbyllni. Dashuritë e pamundura do të gjejnë zgjidhje rastësore dhe nga një rastësi e parëndësishme mund të lindin pasione flakëruese.

Luani

Moment shumë i favorshëm në frontin e parave. Ju mund të merrni shpërblime më të larta dhe të përfundoni marrëveshje fitimprurëse. Nëse është e nevojshme, rrezikoni më mirë diçka sesa të qëndroni me keqardhjen që nuk keni guxuar! Jeta shoqërore është padyshim e gëzuar dhe e gjallë. Marrëdhënia e çiftit është paqësore dhe konstruktive.

Virgjëresha

Ditë fantastike kjo e mërkurë dhe e gjitha kjo do të vijë falë Hënës në shenjën tuaj. Ajo gjithashtu do t’ju ndihmojë të përfundoni me shpejtësi angazhimet në kalendar për t’iu përkushtuar një mbrëmje të këndshme. Jeta në çift dhe miqësitë kombinohen me një shëtitje në shoqëri, një darkë, një kinema, një aperitiv ose një festë. Ide brilante dhe tepër fitimprurëse në punë.

Peshorja

Do të jeni shume të ndjeshëm gjatë kësaj dite ju te dashuruarit dhe çdo kritikë e partnerit do t’ju lëndojë pa masë. Flisni me të dhe tregojini për atë që ndieni.Gjendjen emocionale në të cilën ndodheni dhe shqetësimet që ju kanë kapluar bëni mirë që t’i ndani me familjarët. Mos shpenzoni shumë sot

Akrepi

Akrepët do të bëjnë mirë të mos iu besojnë të gjithë atyre që do t’i ngacmojnë sepse mund të lëndohen më pas. Bëni kujdes me çdo veprim edhe në punë.Në planin financiar do të jeni të vendosur dhe do të arrini ta stabilizoni situatën. E megjithatë nuk ju këshillohet të shpenzoni shumë. Gjendja mund të përkeqësohet.

Shigjetari

Në punë do të kërkoni mënyra të reja për t’u stimuluar. Në dashuri bëni mirë të analizoni mirë gjërat para se të përballeni me partnerin. Lëvizjet financiare do të jenë disi të paqarta.Një konflikt më një të afërmin tuaj do t’ju zhgënjejë shumë .

Bricjapi

Një ditë e bukur ju pret. Puna juaj do të jetë fitimprurëse, jeta shoqërore do të jetë e gëzuar dhe e gjallë. Nëse keni ndonjë situatë në dorë dhe do ta devijoni saktësisht në drejtimin e preferuar! Kur bëhet fjalë për biznesin, ju do të manipuloni me shkathtësi njerëz dhe rrethana për të marrë atë që dëshironi. Kur bëhet fjalë për dashuri, një shikim nga partneri juaj do të jetë i mjaftueshëm për t’ju lumturuar jashtëzakonisht.

Ujori

Shkathtësia juaj e padiskutueshme do t’ju lejojë të gjeni zgjidhje të guximshme për problemet më të ndërlikuara të momentit. Ju do të jeni në gjendje të promovoni imazhin tuaj, të përmirësoni financat dhe të studioni forma investimi të ardhshme dhe të sigurta! Ata që jetojnë një marrëdhënie të mirë si çift do të shfrytëzojnë aspektet e duhura për ta bërë atë edhe më të fortë.

Peshqit

Jo gjithçka do të shkojë normalisht në këtë ditë! Hëna ju vëzhgon në mënyrë të tërthortë, nervozizmi është në nivel roje dhe aftësia për të duruar zvogëlohet në minimum. Në punë, qëndroni në sjelljen e rregullt në këtë mënyrë do të shmangni diskutimet e panevojshme me partnerë ose kolegë. Është e mundur që disa hije e bëjnë mirëkuptimin me të dashurin tuaj më pak të kuptueshëm.