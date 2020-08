Dashi

Falë gatishmërisë për të eksperimentuar, për t’u zgjeruar në kontekste të reja, do të shihni se ëndrrat tuaja do të realizohen, madje edhe at më ambicioze. Do jeni të gatshëm të eksploroni, aventurieskë dhe do karakterizoheni nga shirti i i iniciativës.

Demi

Hëna në shenjë është në marrëveshje të shkëlqyeshme me Venusin, Jupiterin dhe Neptunin. Kjo mund të jetë arsyeja pse është e natyrshme që ju të merrni atë që dëshironi. Do ju karakterizojë spontaniteti, imagjinata dhe besimi që keni në vete. Mërkuri mund të ngatërrojë idetë tuaja dhe qëllimet e mira që keni.

Binjakët

Të etur dhe të gatshëm për të ndihmuar të tjerët. Ju ndjeni kënaqësi kur bëni mirë dhe merrni vlerësime njerëzit përreth. Do jeni më të ndjeshëm se zakonisht ndaj komplimenteve: ka nga ata që dinë t’ju shkrijnë me fjalë të mira dhe t’ju bëjnë të harroni një ofendim apo argument që ju ka distancuar prej tij/saj.

Gaforrja

Ditë interesante, e përbërë nga kënaqësi të vogla dhe të thjeshta mes miqëve të vjetër dhe të rinj. Do shikoni me një sy ndryshe një mik i cili deri vonë nuk ka ngjallur ndonjë fantazi të veçantë tek ju. Ky njeriu do ju surprizojë dhe do zbuloni se ai nuk mund të jetë thjesht një mik i mirë. Parashikime të shkëlqyera edhe për sektorin profesional praktik: puna në grup po vazhdon të funksionojë shumë mirë.

Luani

Me Hënën dhe Mërkurin në mosmarrëveshje, është e kujdesshme të shmangni thashethemet. Është shumë e mençur të pranoni ftesën e atyre që ju premtojnë bashkëpunim, miqësi dhe ndihmë. Do jetë shumë bukur për ju, nëse do kalonit ditën me familjen tuaj. Kini kujdes që të mos humbni çelësat dhe / ose dokumentet.

Virgjëresha

Fati dhe entuziazmi do shpërthejnë qiellin tuaj falë yjeve të kësaj periudhe të bukur. Do përballeni me efekte pozitive në shumë sektorë, veçanërisht në kontaktet me jashtë, në biznes dhe udhëtime gjatë kohës së lirë. Aftësitë tuaja për organizim mund të fitojnë vlera të mëdha. A po kërkoni për një shok shpirti? Dashuria mund të vijë nga larg. Përpiquni të nxisni dhe ju ngjarjet sepse sado fat të keni, duhet edhe përpjekja juaj.

Peshorja

Përfshihuni në fushat të ndryshme praktike, mos prisni nga të tjerët që t’ju krijojnë këto mundësi. Bëni kujdes me indiferencizmin tuaj, jini të hapur ndaj sugjerimeve që do ju ofrojnë miqtë tuaj dhe që mund t’ju mbrojnë nga ngjarje të paparashikueshme.

Akrepi

Yjet (Dielli, Hëna, Mërkuri) janë vendosur në një kënd jo pozitiv për shenjën e Akrepit. Për t’iu kundërvënë atyre, thjesht shmangni veprimet impulsive dhe të çrregulluara, jini më delikate dhe diplomatike, sidomos me fjalë dhe gjithçka do të jetë në rregull. Refuzoni situatat e paqarta që nga fillimi, veçanërisht në çështjet e zemrës.

Shigjetari

Marsi është shumë aktiv ndaj jush dhe ju do jeni shumë aktiv në spotet dhe hobit tuaj. Veprimi dhe aktivitetet fizike janë fjala magjike për t’u ndjerë mirë. Gjëja e rëndësishme është të mos neglizhojmë gjendjen tnë shëndetësore, pamjen dhe çështjet sentimentale.

Bricjapi

Marrëdhënia në çift do jetë e shkëlqyer dhe do të jeni të mbushur me shumë dashuri. Yjet sot do ju mbushin me energji pozitive. Fryma e iniciativës, dëshira për të qenë serioz do ju bëjë të keni arritje të reja dhe mbajt interesante.

Ujori

Përdorni mirë mbrojtjet astrale për të lehtësuar, modifikuar dhe përmirësuar punët familjare dhe marrëdhëniet. Mos lejoni që të kapeni nga melankolia dhe aq më pak nga kujtimet e pakëndshme që i përkasin së kaluarës. Jeto të tashmen dhe mendo për të ardhmen me optimizëm. Mos dëgjoni fjalët që fliten lart e poshtë që mund t’ju destabilizojnë.

Peshqit

Yjet ju japin elementë të çmuar si dashuria dhe krijimtaria. Besimi juaj i madh, gëzimi që keni përbrenda jua bëjnë ditët më të lumtur. Shprehni ndjenjat me natyralitet dhe entuziazëm, larg anktheve të zakonshme. Do keni sukses në jetën shoqërore.