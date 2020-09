Dashi

Mërkuri negativ tek Peshorja dhe çereku i fundit i Hënës në fushën e tretë do t’ju bëjë ditën pak lëmsh. Nëse bëhet fjalë për punë, përpara se të merrni ndonjë vendim, prisni derisa të keni ide më të qarta dhe të dini se në cilin terren po lëvizni. Familja, biznesi, puna ose ngjarjet e paparashikuara do të jenë përgjegjëse për një nervozizëm të caktuar. Gjithësesi situata në tërësi do të jetë e mirë.

Demi

Prioriteti i ditës është të përmirësoni të ardhurat, imazhin profesional dhe mbyllni marrëveshjet në pritje. Hëna në fushën e parave, ju fton të mbani një qëndrim konkret, që synon stabilitetin dhe përmbajtjen. Pavarësisht Venusit, i cili do të donte që të ishe i pasigurt dhe i pafat, ti ke ide shumë të qarta. Dialogje të reja në marrëdhëniet në çift.

Binjakët

Është tremujori i fundit i hënës në shenjën tuaj. Mos u zini jashtë, ose qëndroni të përgatitur për këto situata. Punoni shumë për të përmirësuar vëmendjen tuaj dhe shpejtësinë e reflekseve tuaja. Në një rast, si në rastin tjetër, duhet të përvishni mëngët dhe të tregoni veten se kush jeni. Kurajo! Jeta në çift pritet të jetë e mbushur plot me momente të ëmbëla dhe beqarët që janë në gjueti për një pre të re nuk do të zhgënjehen.

Gaforrja

Deri nesër Hëna do t’ju injorojë , një arsye e vlefshme për të tërhequr rremat në anije dhe për të bërë një vlerësim të situatës. Do të ishte gjithashtu një ide e mirë të mbushni bateritë dhe të rregulloni skedarët në tryezën tuaj. Për një çështje që është afër zemrës suaj, përpiquni të reflektoni. Pas një diskutimi të ashpër me shoqërinë ju do të doni të qëndroni vetëm. Ajo çfarë ke nevojë është të sqarosh zemrën tënde njëher e mirë.

Luani

Çlironi të gjitha energjitë tuaja pozitive. Ju keni shumë prej tyre, thjesht duhet të vendosni t’i nxirrni ato një herë e përgjithmonë! Moment i rëndësishëm për të punuar, është e nevojshme të përshpejtoni sepse nuk mund të humbni më shumë kohë. Partnerit tuaj ditën e sotme do i ofroni dashuri dhe vëmendje, i cili do t’ju përgjigjet me të njëjtën monedhë.

Virgjëresha

Do të jetë e pamundur të mbani qetësi në punë edhe në çështje sentimentale. Ajri është i keq, marrëdhënia në çift nuk të kënaq dhe partneri nuk është aspak i gatshëm të pranojë disa nga kërkesat e tua. Nga ana tjetër, fronti profesional do t’ju lajmërojë një lajm inkurajues dhe dhumë pozitiv.

Peshorja

Mërkuri ka disa ditë që shkëlqen në shenjën tuaj, ndërsa Hëna ju ofron të gjithë mbështetjen e saj nga shenja e Binjakëve. Besueshmëria, saktësia, qëndrueshmëria, janë cilësitë që pasurojnë prestigjin tuaj profesional. Kërkesa për një bashkëpunim do të sjellë rezultate të shkëlqyera! Një dëshirë e madhe për t’u argëtuar dhe për të dalë në mbrëmje me partnerin tuaj.

Akrepi

Ju do të luftoni për përmirësimin e jetës tuaj private, praktike, emocionale, familjare. Sidoqoftë, ju do të mendoni për projekte dhe para. Nevoja për të kuptuar vullnetin e thellë, për të zbuluar një dimension më pak material do të hapë rrugën tuaj. Jeta në çift pritet të jetë më pak tërheqëse se dikur. Në mbrëmje disa momente pranë familjes do t’ju qetësojnë.

Shigjetari

Me Hënën larg, në pjesën tjetër të Qiellit, jeta emocionale do t’ju angazhojë me zgjedhje të rëndësishme, dashuri të pasionuara, konfrontime të vazhdueshme por konstruktive. Pritet të jetë një ditë e gjallë dhe plot lajme edhe për karrierën. Nëse shpresoni të keni një përmirësim, një ngritje në detyrë , mbërtheni mëngët dhe përgatitni terrenin.

Bricjapi

Kjo nuk është dita më e mirë për të filluar iniciativa ose për të thelluar interesat e reja të një angazhimi të caktuar. Shtyni atë që është e rëndësishme pasi kohë më të mira do të vijnë. Le të flasim për dashurinë, jini të vëmendshëm ndaj nevojave të partnerit tuaj dhe mos u largoni nga jeta e të dashurit tuaj. Eliminoni disa nga zakonet tuaja të këqija dhe kushtojini orët e nevojshme për të fjetur.

Ujori

Një ditë plot ngjarje ju pret, ashtu si dhe ju pëlqen ta keni. Ka mundësi që rreth jush të afrohen njerëz interesantë dhe mos i humbni pasi ata do të jenë vërtet të nevojshëm në sferën profesionale. Në mbrëmje, do të argëtoheni me miqtë dhe mund të lindin dashuri të reja, nëse keni një zemër të lirë. Udhëtim, anëtarësim në palestër dhe kurse të reja ju presin.

Peshqit

Pengesat e vogla në punë dhe ngjarjet e mundshme ekonomike do të jenë të paparashikuara. Mirëpo, nuk duhet të bëjnë që të hiqni dorë nga realizimi i një projekti që ju intereson shumë: Mos shpenzoni shumë dhe thirrni në frymën tuaj të iniciativës për të rritur fitimet dhe të ardhurat! Le të flasim për jetën private, shkëputni bashkëpunimin dhe lidhjet me njerëz të cilët nuk janë në nivelin tuaj, si në dashuri ashtu edhe në miqësi.