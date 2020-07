Dashi

Shumë ambiente në jetën tuaj janë në kushte optimale, kështu ju përballeni me angazhime të ndryshme pune ose përgatitje për pushime pa u lodhur. Shoqëria që ju bën një person të kërkuar dhe të admiruar në mjedisin shoqëror në një nivel të shkëlqyeshëm. Nuk ka asgjë për të thënë. Gjithçka po shkon në drejtimin e duhur në këto ditë të para të korrikut.

Demi

Fati troket në derën tuaj! Yjet do ju japin më shumë para, punë, dashuri, më shumë mundësi për të shprehur natyrën tuaj krijuese dhe ditë vere plot dritë, ngrohtësi dhe ngjyra. Në dashuri, dialogu dhe origjinaliteti fitojnë. Deklaroni hapur kush ju pëlqen.

Binjakët

Ndikimi hënor është akoma i përshtatshëm për t’u kujdesur për ju, mirëqenien dhe hobi tuaj. Dritë jeshile për trajtime që do përmirësojnë pamjen tuaj. Udhëtimet dhe pushimet zhvillohen pa probleme. Gjithçka do shkojë në mënyrën më të mirë. Nëse jeni i punësuar, ju keni ide të qarta dhe një imagjinatë të zjarrtë për të krijuar situata me përfitime financiare.

Gaforrja

Dita e parë e korrikut do t’i kushtohet plotësisht dashurisë dhe kënaqësive të jetës. Magjia mund të jetë e plotë, pavarësisht nga gjendja juaj sentimentale. Nëse tashmë jeni çift, do të jetoni një ditë me një intensitet të madh fizik dhe emocional. Nëse jeni të lirë nga lidhjet emocionale, mbështetuni në takimin me dikë të aftë për të lënë një shenjë pozitive brenda jush. Ndoshta do të jetë thjesht një aventurë verore, por sigurisht e paharrueshme. Intuitë shkëlqyese dhe bisedat magjepsëse ndihmojnë në të gjithë sektorët ekzistencialë.

Luani

Korriku nuk është një muaj për të vendosur kufijtë për fatin tuaj. Edhe nëse jo gjithçka shkon aq mirë sa dëshiron, ju keni energji të madhe dhe e kuptoni vetë se nuk duhet të hiqni dorë kurrë nga kryerja e një projekti. Ndikime të bukura në çdo sektor, por sot një favor shtesë qëndron në shtëpinë tuaj të katërt (familja, bota e origjinës, shtëpia, konceptet e fituara të jetës).

Virgjëresha

Ndikimet bujare astrale të ditës së parë të korrikut ndjehen në çdo kontekst ekzistencial. Ju mund të përfitoni nga ndikimet e mira për të rritur suksesin në dashuri dhe në punët praktike-profesionale. Veproni tani nëse doni të arrini disa nga ambiciet tuaja të punës. Takime me fat dhe të lumtur. Dashuri të reja dhe miq të rinj.

Peshorja

Ndikime të shkëlqyera në fushën e burimeve tuaja, të cilat mund të lidhen si me paratë, ashtu edhe me ato fizike. Merrni pak nga koha juaj për t’u kujdesur për trupin, duke bërë një mesazh terapeutik dhe të kultivoni interesa personale me një seriozitet më të madh. Perspektiva të mira për sferën financiare.

Akrepi

Korriku është një fillim i shkëlqyeshëm për Akrepin. Ndikimet planetare shkojnë për të stimuluar nevojën tuaj për veprim, për të lëvizur, për të komunikuar, për të qenë më të apasionuar pas dashurisë. Një kërkesë e ngutshme për dashuri (mbase e martesës ose e bashkëjetesës) do ju bindë. Duart tuaja do mbushen plot me dhurata, fat dhe arritje intelektuale.

Shigjetari

Edhe sot gjithçka shkon pa probleme. Nuk do e keni të vështirë të shihni aftësitë tuaja profesionale. Ndihma e një miku është thelbësore për lidhjen e një marrëveshje. Mos braktisni një projekt zhvillimi sepse brenda ditëve të ardhshme do të krijohen kushtet optimale për ta realizuar atë.

Bricjapi

Filloni muajin korrik në mënyrën më të mirë të mundshme e kjo falë Hënës dhe në një harmoni të shkëlqyeshme me Jupiterin dhe Plutonin në shenjën tuaj. Ju keni ndjeshmërinë dhe thellësinë për të forcuar personalitetin, për të krijuar një marrëdhënie të lumtur, për të vazhduar të dashuroheni nga partneri dhe miqtë tuaj si gjithmonë. Sensualiteti luan një rol parësor. Por ka edhe perspektiva të shkëlqyera për zgjerimin e horizonteve të mendjes: marrja e shtigjeve të reja sot do të jetë më e lehtë për ju.

Ujori

Në ditën e parë të muajit, ju mund të takoni një person më të vjetër se ju, i gatshëm t’ju udhëzojnë në zgjedhjet tuaja. Mbani mend se shkathtësia juaj do e gjejë zgjidhjen e duhur, por edhe nëse dëgjoni një mendim tjetër nuk ka asnjë gjë të keqe. Sektori profesional lehtësohet nga aftësitë sipërmarrëse.

Peshqit

Kjo është një ditë e mrekullueshme për të gjitha shenjat, por për tre shenjat e elementit Uji (Gaforrja, Akrepi, Peshqit) në një mënyrë të veçantë. Dita e parë e korrikut është ndriçuar nga yjet e lindur për të forcuar marrëdhëniet me partnerët dhe miqtë, pëe tu argëtuar dhe udhëtuar. Do keni shumë fat dhe një intuitë të shkëlqyer.