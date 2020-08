Horoskop/ Bashkëshortet më të mira, i përkasin këtyre shenjave të zodiakut

Gaforrja

Ndjenjat e femrës së lindur në këtë shenjë janë të fuqishme dhe intensive, ajo vërtet dashuron. Ajo dëshiron që të gjithë përreth saj të jenë të lumtur dhe gjithmonë angazhohet që secila ditë t’u plotësohet me gjëra të bukura. Problem i vetëm është që është e prirë t’i dramatizojë gjërat.

Është amvisë dhe nënë e shkëlqyeshme, gjithmonë arrin gjithçka. E gjitha që pret nga partneri janë respekti, sinqeriteti dhe që t’ju ketë pranë vetes.

Luani

Është femër e guximshme, e patrembur dhe jashtëzakonisht e aftë. Ajo di të dashurojë madje në mënyrën e vet me të cilën çdokënd do ta bënte për vete, madje edhe kur hidhërohet është tepër simpatike. Ndjenjat e saj janë të sinqerta, pranë saj ndiheni të sigurt. Është luftëtare e madhe kur është fjala për fëmijët e vet.

Nga partneri pret që ta admirojë dhe t’i kushtojë kujdes të madh, mirëpo kur jeni pranë saj edhe vetë do të dëshironit të kujdeseshit për të, sepse ajo është personi i cili ofron kujdes dhe ju dhuron dashuri të pakufishme.

Bricjapi

Nëse femrën e lindur në këtë shenjë keni arritur ta bëni për vete, duhet ta dini se ajo mbase edhe sheh më larg seç do të mund ta shihni ju vetveten. Ajo e di se çfarë njeriu jeni dhe sa vleni. Do të japë gjithçka nga vetja që nga ju të nxjerrë atë më të mirën. Si nënë do të jetë e rreptë, por e drejtë.

E gjitha që kërkon nga ju është që të tregoni karakter dhe qëndrueshmëri, ndërkaq ajo me gjithë dëshirë do t’ju shpërblejë me sjelljen e vet.