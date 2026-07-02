Rodolphe Saadé, president e azionisti kryesor i grupit detar CMA CGM, ka deklaruar se ngushtica e Hormuzit mbetet në krizë dhe se ideja e vendosjes së një “tarife kalimi” përbën një precedent të rrezikshëm për lirinë globale të lundrimit.
Duke folur për një marrëveshje të re me kompaninë amerikane FedEx, me vlerë rreth 1.4 miliardë euro për blerjen e depove në SHBA-të, Saadé tha se kjo i jep grupit të tij një dimension të ri në logjistikë dhe e forcon praninë në tregun amerikan, me një rrjet që arrin në 123 depo në Amerikën e Veriut.
Saadé tha se situata në Hormuz mbetet e bllokuar, pasi disa anije të kompanisë janë ende të ndaluara në rajon dhe kthimi në normalitet mund të zgjasë muaj. Ai shtoi se vendosja e një pagese për kalim do të dëmtonte tregtinë globale dhe do të krijonte precedent për ngushtica të tjera strategjike.
Sipas tij, problemi nuk kufizohet vetëm në Hormuz, por lidhet me rritjen e pasigurisë në pika të rëndësishme të transportit global si Bab el-Mandeb, Tajvani dhe rrugët detare të prekura nga lufta në Ukrainë.
Ai theksoi gjithashtu nevojën për alternativa në zinxhirët globalë të furnizimit, për të shmangur varësinë nga një pikë e vetme kalimi, duke përmendur investimet në Oman si pjesë të kësaj strategjie.
Saadé shtoi se devijimi i anijeve përmes Kepit të Shpresës së Mirë po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm, duke rritur kohën dhe kostot e transportit, ndërsa aktualisht rreth 60% e flotës së kompanisë kalon përmes Suezit dhe 40% përdor rrugën alternative.
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