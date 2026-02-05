Një tjetër goditje e rëndë për Washington Post. Pronar i gazetës, Jeff Bezos, ka miratuar një shkurtim drastik të stafit: rreth 30% e punonjësve largohen nga puna, mes tyre afërsisht 300 gazetarë, ose një e treta e redaksisë. Vendimi vjen në kuadër të një ristrukturimi të ri, përballë humbjeve financiare në rritje të gazetës historike amerikane.
Bezos, themeluesi i Amazon dhe njeriu i katërt më i pasur në botë me një pasuri rreth 260 miliardë dollarë, bleu Washington Post në vitin 2013 dhe u përshëndet atëherë si shpëtimtari i tij. Pas një faze fillestare zhvillimi, strategjia e ndjekur përballë krizës së medias ka qenë kryesisht ajo e shkurtimeve, njësoj si në shumë media të tjera.
Rezultatet financiare, megjithatë, nuk kanë përmirësuar situatën. Në vitin 2023 gazeta regjistroi humbje prej 77 milionë dollarësh, çka solli valën e parë të shkurtimeve. Në vitin 2024, Bezos deklaroi se do ta “shpëtonte për herë të dytë” gazetën: u larguan 100 gazetarë dhe u mbyll revista e së dielës. Por humbjet u rritën edhe më tej, duke arritur në rreth 100 milionë dollarë.
Ndërhyrja e fundit është cilësuar shumë e rëndë. Ish-gazetarja Ashley Parker e përshkroi në The Atlantic si “një vrasje”, ndërsa ish-drejtori Marty Baron e quajti “një nga ditët më të errëta të një prej organizatave më të mëdha gazetareske në botë”. Redaksia do të zbresë nga rreth 800 në 500 gazetarë.
Shkurtimet prekin të gjitha sektorët, por më fort sportin dhe librat, seksione që do të mbyllen plotësisht. Reduktim të ndjeshëm ka edhe në kronikat lokale, të cilat ishin zvogëluar edhe më parë, si dhe në redaksinë e jashtme, me largimin e shumë korrespondentëve nga Lindja e Mesme, India dhe, sipas burimeve, edhe Ukraina.
Në ditën më të vështirë për gazetën, drejtori ekzekutiv William Lewis, i emëruar nga Bezos dy vite më parë për të risistemuar financat, nuk u shfaq publikisht. As drejtori i gazetës, Matt Murray, nuk u përball drejtpërdrejt me redaksinë, por u komunikoi vendimin gazetarëve përmes një videoje në orët e para të mëngjesit.
Në mesazhin e tij, Murray e quajti vendimin “të dhimbshëm, por të domosdoshëm për mbijetesën e gazetës”, duke shtuar edhe kritika ndaj stafit, të cilin e akuzoi se është i shkëputur nga realiteti aktual dhe se ka ndjekur një linjë editoriale që i flet vetëm një krahu politik, të majtës.
Brenda redaksisë, megjithatë, shumë mendojnë se shkurtimet nuk janë vetëm çështje kursimi. Mes të larguarve janë edhe gazetarë që mbulonin Amazon-in, kompaninë e vetë Bezos, si dhe tema të ndjeshme si çështjet racore. Kjo ka shtuar dyshimet se disa nga largimet janë në fakt spastrime editoriale.
Kjo kthesë nisi pak para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, kur Bezos ndaloi gazetën të jepte, si zakonisht, mbështetjen për kandidaten demokrate Kamala Harris. Pas këtij vendimi, rreth 200 mijë lexues anuluan abonimin e tyre. Një fakt që e bën të diskutueshme justifikimin se problemet financiare lidhen me mungesën e lexuesve konservatorë, për shkak të një linje të majtë editoriale.
Sipas kritikëve, mund të ketë një vullnet për ta kthyer Washington Post në një gazetë më pak kritike ndaj Donald Trump, ose edhe më të afërt me të. Por ideja se kjo strategji do të sjellë më shumë lexues duket e dobët, sidomos në Uashington, ku Trump ka marrë vetëm 6% të votave. Një paradoks për gazetën që dikur zbuloi skandalin Watergate dhe ndërtoi reputacionin e saj mbi verifikimin rigoroz të fakteve.
