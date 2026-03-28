Hong Kongu renditet i treti globalisht dhe i pari në rajonin e Azi-Paqësorit në indeksin e qendrave financiare të publikuar nga grupet e ekspertëve britanikë dhe kinezë, shkruan “Xinhua”.
Raporti i Indeksit Global të Qendrave Financiare (GFCI 39), i publikuar nga grupi i ekspertëve britanikë “Z/Yen Group” dhe Instituti i Zhvillimit të Kinës në Shenzhen, vlerësoi gjithsej 120 qendra financiare në të gjithë botën.
Sipas raportit, vlerësimi i përgjithshëm i Hong Kongut u rrit me 1 pikë në 765.
Diferencat e vlerësimit me vendin e parë (Nju Jork) dhe vendin e dytë (Londër) ishin përkatësisht vetëm 2 pikë dhe 1 pikë.
Hong Kongu ruajti kryesimin e renditjes globalisht në ofertat “fintech”. Në vlerësimin nga praktikuesit në sektorë të ndryshëm të industrisë financiare, renditja e Hong Kongut në përgjithësi u përmirësua. Sidomos në sektorët bankarë dhe të financës, indeksi u rrit në vendin e parë në mbarë botën. Hong Kongu vazhdoi të kryesojë renditjen globale në sektorin e sigurimeve, ndërsa renditja në sektorin e menaxhimit të investimeve u ngrit në vendin e dytë globalisht.
Përveç kësaj, renditja e Hong Kongut në pesë fushat e konkurrueshmërisë, përkatësisht “mjedisi i biznesit”, “kapitali njerëzor”, “infrastruktura”, “zhvillimi i sektorit financiar” dhe “reputacioni dhe në përgjithësi”, vazhdoi të qëndronte midis tre pozicioneve kryesore globale.
Një zëdhënës i qeverisë së Rajonit të Posaçëm Administrativ të Hong Kongut (HKSAR) të Kinës tha se ky vit shënon fillimin e Planit të 15-të Kombëtar Pesëvjeçar.
Sipas tij, Hong Kongu do të nxisë forca të reja prodhuese cilësore në përputhje me kushtet lokale dhe do të përshpejtojë zhvillimin ekonomik dhe financiar me cilësi të lartë.
Ai theksoi se Hong Kongu do të vazhdojë të shfrytëzojë avantazhet e tij unike në kuadër të “një vend, dy sisteme” për të luajtur rolin e tij si një super lidhës dhe super shtues vlere dhe për të shfrytëzuar mundësitë që dalin nga riformësimi i peizazhit global të investimeve.
Raporti GFCI publikohet në mars dhe shtator të çdo viti që nga viti 2007.
Leave a Reply