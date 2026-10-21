Të martën u hap në Hong-Kong Takimi i Ministrave të Financave të APEC-ut.
Ky takim 2-ditor do të çojë përpara rezultatet e sektorit financiar para Takimit të 33-të të Liderëve Ekonomikë të APEC-ut, i planifikuar të mbahet në nëntor në Shenzhen.
Në fjalën e tij të hapjes, ministri kinez i Financave, Lan Fo’an, i cili kryeson takimin, bëri thirrje që ekonomitë e Azi-Paqësorit të kontribuojnë në lulëzimin rajonal përballë pasigurisë globale dhe ndikimeve të konflikteve gjeopolitike.
Për këtë, theksoi ai, të gjitha palët duhet të forcojnë dialogun mbi politikat makroekonomike, të përshpejtojnë transformim ekonomik për të forcuar elasticitetin, dhe të ruajnë qëndrueshmërinë e zinxhirëve të industrisë dhe të furnizimit.
Kryetari i Takimit të Zyrtarëve të Lartë të APEC-ut 2026, Chen Xu, tha se ky takim i ministrave të financave do të ndihmojë në përmirësimin e efektivitetit të politikave fiskale për të stimuluar rritjen, për të siguruar mirëqenien e njerëzve dhe për të nxitur transformimin ekonomik.
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