Pas homazheve për policin Saimir Hoxha, kryeministri i vendit tha sot se familja e tij do të marrë një mbështetje financiare të konsiderueshme, për t’ua lehtësuar sadopak dhimbjen.

Edi Rama deklaroi se me miratimin e ligjit të ri për fëmijët, pasardhësit e të ndjerit do të përfitojnë 170% të pagës së babait të tyre, derisa të mbushin moshën e pjekurisë.

“Padyshim që është një çast i rëndë për të gjitha forcat tona të policisë. Patjetër edhe për shoqërinë dhe për shtetin, por mbi të gjitha për familjen.

Duke i shprehur ngushëllimet vëllazërore familjes dhe kolegëve që e kanë njohur këtë dëshmor të ri të atdheut, e shoh të udhës të bëj me dije se qeveria sot ka vendosur mbështetje financiare të konsiderueshme për familjen. Por njëkohësisht me të hyrë në fuqi ligji, fëmijët e të ndjerit do të marrin 170% të pagës së tij deri kur të arrijnë moshën e pjekurisë.

Sigurisht që nuk ka fond që e zëvendëson jetën e tij, por duhet që fëmijët e atyre që japin jetën për atdheun të mos ndjehen të pambështetur” – tha sot Rama para Pallatit të Kongreseve.

/javanews/a.r