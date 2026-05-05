Deputetja e Partisë Socialiste dhe ish-zv.kryeministrja Belinda Balluku ka marrë pjesë këtë 5 maj, në ditën përkujtimore të dëshmorëve të luftës në Lushnje.
Pasi bëri nderime pranë varrezave të të rënëve dhe vendosjes së kurorave me lule pranë monumentit të partizanes, Balluku theksoi se 28 mijë dëshmorët sot e përherë do të jenë udhërrëfyes se Shqipëria është vendi për të cilin duhet të punojmë dhe të jemi të bashkuar.
“Sot përulemi me respekt dhe mirënjohje në kujtim të qindra mijërave, burrave dhe grave, vajzave dhe djemve të cilët dhanë jetën për lirinë e atdheut, për dinjitetin e vendit tonë. 28 mijë dëshmorë, të cilët sot dhe përherë do të mbeten një udhërrëfyer për sakrificën që ata bënë dhe për të na treguar një herë e mirë se Shqipëria për ne është vendi ku kemi lindur, është vendi për të cilin duhet të punojmë dhe mbi të gjitha duhet të jemi të bashkuar.”, tha Balluku.
5 Maji kujtohet si dita e dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë e vendit. Në ceremoninë e kësaj dite morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, të institucioneve, familjarë të dëshmorëve si dhe qytetarë të shumtë.
Edhe në Tiranë u zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve nga kryeministri Edi Rama dhe presidenti Bajram Begaj.
