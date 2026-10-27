Holanda nuk do të marrë pjesë në Festivalin e Këngës në Eurovision të vitit të ardhshëm, tha të martën transmetuesi i saj NPO, duke përmendur “ndjeshmëri” në lidhje me pjesëmarrjen e Izraelit.
“E dimë prej kohësh që pjesëmarrja e Izraelit shkakton reagime të ndryshme në shoqëri dhe shkakton diskutime dhe përçarje prandaj, pas konsultimit me Bordin e Transmetuesve, NPO ka vendosur të heqë dorë nga pjesëmarrja në vitin 2027”, tha në një deklaratë Jurre Bosman, drejtori i medias i NPO-së.
Jet de Ranitz, kryetari ekzekutiv i NPO-së, pranoi se kjo do të zhgënjente shumë tifozë holandezë të Eurovisionit dhe theksoi se konkursi do të transmetohej ende në kanalet publike.
Megjithatë, ai tha: “Duhet të konkludojmë se aktualisht është shumë herët për të marrë pjesë në Festivalin e Këngës në Eurovision në vitin 2027. Për shkak të ndjeshmërisë që rrethon temat që janë aktualisht në diskutim, kemi vendosur të bëjmë një hap prapa për momentin”, shtoi De Ranitz.
Konkursi është përballur së fundmi nga një valë bojkotesh për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit, në shenjë proteste ndaj ofensivës vdekjeprurëse të vendit në Gaza, e cila u nxit nga sulmet militante të Hamasit në vitin 2023.
Më herët këtë muaj, transmetuesi publik çek gjithashtu u tërhoq, por përmendi shkurtimet e shpenzimeve si arsye.
Irlanda ka njoftuar tashmë se nuk do të marrë pjesë, ndërsa kreu i transmetuesit publik spanjoll ka dalë në favor të një bojkoti.
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Burimi: Botë
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