Në takimin me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kryeministri i ri holandez Jetten ka diskutuar idetë për strukturat që mund të ngrihen jashtë territorit të shteteve anëtare të BE-së, të destinuara për të përpunuar në mënyrë më të shpejtë kërkesat e azilkërkuesve.
Sipas mediave vendase, kryeministri Rob Jetten ka shprehur interes për të eksploruar modele migracioni të ngjashme me marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë, si një zgjidhje e mundshme për sistemin holandez të përballimit të kërkesave për azil dhe më gjerë për atë evropian.
Edhe pse një ide e ngjashme, e ndjekur nga qeveria e mëparshme holandeze, që përfshinte Ugandën, dështoi, Jetten u shpreh se ky koncept është larg të qenit i ezauruar. Sipas tij, ka shtete të tjera të hapura ndaj kësaj alternative për lejimin e përpunimit të kërkesave për azil në territorin e tyre.
Jetten ka zhvilluar diskutime me disa homologë, përfshirë kryeministren italiane Giorgia Meloni. Holanda dhe Italia kanë punuar vitet e fundit së bashku në udhëheqje të një grupi shtetesh evropiane për të gjetur zgjidhje inovative në këtë fushë.
