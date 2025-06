I penduari i drejtësisë, Artan Tafani, dha këtë të mërkurë shpjegimet e para në procesin gjyqësor ndaj një grupi kriminal të dyshuar si të drejtuar nga Laert Haxhiu.

39-vjeçari Tafani, pasi mori statusin e të penduarit të drejtësisë zbuloi për policinë 17 ngjarje kriminale të ndodhura midis viteve 2018-2021, mes të cilave 6 vrasje që dyshohet se janë realizuar nga grupi i Laert Haxhiut në Peqin, Korçë, Tepelenë dhe Athinë.

Tafani tregon se si jeta e tij kriminale ka nisur në Greqi, ku ka qenë edhe përdorues i lëndëve narkotike dhe më pas kur është kthyer në vendlindje, në Lushnje, është përfshirë në ngjarje kriminale.

“Kam qenë emigrant në Greqi. Jam marrë me drogë atje. Kisha probleme, pastaj jam kthyer në Shqipëri ku në vitin 2015 rashë në burg për vjedhje. Kisha probleme ekonomike, e vuajta dënimin në burgun e Rrogozhinës dhe Kosovës në Lushnje. Kam qenë dhe përdorues droge, në 1997 më vranë babanë në fshatin Karbunarë dhe ika me nënën në Greqi. Isha i vogël, kishim një biznes familjar me materiale ndërtimi. Fillimisht punova punë të ndershme në Greqi me bojëra, lyerje. Në 2006 që erdha në Lushnje nga Greqia punova me xhaxhain punë ndërtimi dhe lyerje, lashë edhe drogën. Por më pas u ngatërrova prapë dhe rashë në burg në 2015. Vodha një Ëestern Union. Aty më dërgonin lekë njerëzit e afërm nga Greqia, pas disa muajsh me arrestuan dhe u dënova me 6 vite burg”, ka rrëfyer Tafani.

Në vijim të dëshmisë së tij, Tafani ka zbuluar se si është njohur me disa anëtarë të bandës së Laert Haxhiut në burgun e Rrogozhinës dhe atë të Kosovës së Lushnjes.

Sipas tij kontakti i parë erdhi pas masakrës së Lushnjes, së ndodhur në vitin 2017. Në këtë ngjarje kriminale u vra Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha si dhe u plagosën Marjus Xhepexhiu dhe Bujar Turku, ndërsa shënjestra e ekzekutorëve ishte Xhulio Shkurti, nipi i ish-kreut të bandës së Lushnjës, Aldo Bare.

“Në paraburgim jam njohur me disa çuna nga Lushnja. Erdhi një Lulzim Spahiu pas ngjarjes ku u plagos Xhulio Shkurti, nipi i Aldo Bares dhe arma u gjet tek stani i babait të Laert Haxhiut, zotit Qamil Haxhiu. Pas Lulzimit erdhi dhe Qamili aty. Me Lulzimin kemi ndenjur aty, pasi dola nga burgu e kam taku te një karburant i Saimir Taullahut. Pasi dola nga burgu më çoi llaf Klajd Taullahu do të takoj Lulzimi, donte të bënim ndonjë punë me mall. Pastaj u takuam tek Palma Nova me Laert Haxhiun. Ishte hera e parë që e takoja. Anterio Kaloshin e kisha në burg në Rrogozhinë. Unë vetë kam dhe emrin tjetër, Marius”, ka zbuluar ai.

Kujtojmë se në nëntor të vitit 2024 SPAK mbylli hetimet për nëntë persona të dyshuar si pjesë e grupit të Laert Haxhiut, të akuzuar për 15 ngjarje kriminale, mes të cilave 4 vrasje, të zbardhura pas deklarimeve të të penduarit të drejtësisë, Artan Tafani. Referuar dëshmisë së të penduarit dhe provave të tjera të mbledhura nga organi i akuzës u zbardh vrasja e Alban Semakut, i njohur edhe si Etlon Mermali, ngjarje e ndodhur më 17 tetor 2021, pranë lumit Shkumbin në Peqin.

Po ashtu, është zbardhur ekzekutimi i Albi Bashaliut më 27 dhjetor 2021 brenda një lokali në fshatin Gjoçaj të Peqinit. Rrëfimi i Tafanit ka hedhur dritë edhe mbi vrasjen e Fridmand Xhaferraj në Korçë, ndodhur më 13 qershor 2021.

Hetuesit po ashtu siguruan prova të mjaftueshme edhe për dokumentimin e autorëve të dy ekzekutimeve të shtetasve shqiptarë në Greqi, Lulzim Qorri dhe Dikens Halili. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan 12 persona dhe 4 të tjerë u shpallën në kërkim.