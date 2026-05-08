Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita ka zhvilluar një takim me studentët e Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, si edhe me punonjës policie që po trajnohen për hetimin e krimit në Akademinë e Sigurisë, ku theksoi rëndësinë e integritetit, profesionalizmit dhe besimit të qytetarëve ndaj Policisë së Shtetit.
Gjatë fjalës së tij, Hita vlerësoi zgjedhjen e të rinjve për t’iu bashkuar Akademisë së Sigurisë, duke e cilësuar atë si një vendim që kërkon guxim, disiplinë dhe ndjenjë të lartë përgjegjësie.
“Zgjedhja juaj për t’iu bashkuar Akademisë së Sigurisë është për t’u vlerësuar, një zgjedhje e rëndësishme për jetën tuaj dhe për kontributin në shoqëri. Është një vendim që flet për guxim dhe për dëshirën për t’i shërbyer vendit”, u shpreh ai.
Kreu i Policisë së Shtetit theksoi se Akademia e Sigurisë funksionon sipas standardeve bashkëkohore dhe është e integruar me praktikat më të mira ndërkombëtare.
“Akademia është e akredituar nga Ministria e Arsimit, me standarde bashkëkohore dhe e integruar me praktikat më të mira ndërkombëtare. Ju studioni me kurrikula të Akademisë së Policisë italiane”, deklaroi Hita.
Në mesazhin e tij drejtuar studentëve, ai ndau tre këshilla kryesore: seriozitetin ndaj dijes, ruajtjen e integritetit dhe përkushtimin ndaj misionit të zgjedhur.
“Do t’ju këshilloja për tre gjëra: merreni seriozisht dijen, ruani integritetin dhe mos harroni pse keni zgjedhur këtë rrugë. Besimi i qytetarëve fitohet çdo ditë, me ndershmëri dhe përgjegjësi”, tha Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.
Ai nënvizoi se Shqipëria ka nevojë për profesionistë të rinj në radhët e policisë dhe garantoi mbështetje për studentët dhe efektivët në trajnim.
“Shqipëria ka nevojë për ju, ne kemi nevojë për ju. Unë besoj te ju dhe keni mbështetjen time të plotë”, u shpreh Hita.
Më pas, Hita zhvilloi edhe një takim me punonjës policie që po trajnohen në fushën e hetimit të krimit, ku theksoi rëndësinë e rritjes së vazhdueshme profesionale dhe përgatitjes së specializuar për përmbushjen me efikasitet të detyrës.
