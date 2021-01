Përfaqësuesit e Dhomës së Përfaqësuesve kanë vendosur të akuzojnë formalisht presidentin Donald Trump, për trazirat në selinë e Parlamentit, në kryeqytetin Uashington.

Një vendim historik, ku përfaqësuesve demokratë u janë bashkuar 10 republikanë, duke arritur kuorumin e 217 përfaqësuesve që nevojiteshin.

Akuza është një e vetme, “nxitje e një kryengritjeje”. Është hera e parë që një president amerikan përfundon në një procedurë të tillë si impeachment, dy herë në një mandat.

Për një akuzë formale të Kongresit, që do të çonte në shkarkimin e presidentit, akuza duhet të votohet edhe në Senat, dhe këtu gjerat komplikohen.

Me shumë pak gjasa kreu i Senatit, republikani Mitch Mc Connell do të pranojë të përshpejtojë procedurat, dhe kjo do të thotë që Trump mund të përfundojë me shumë gjasa mandatin e tij si president, dhe akuza formale dhe e paprecedentë mund të vij vetëm në ditët e para të presidentit demokrat Joe Biden.