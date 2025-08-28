Për herë të parë në histori, dy skuadra shqiptare do të jenë pjesë e fazës së grupeve në një kompeticion europian.
Kampionia e Kosovës, Drita siguroi kualifikimin në Conference League, pasi eliminoi Differdange-n me rezultatin e përgjithshëm 3-1, në “play off”. Ky është suksesi më i madh i klubit gjilanas, që bëhet ekipi i dytë nga Kosova, pas Ballkanit, që arrin këtë fazë. Në grupet e Conference League do të luajë edhe Shkëndija e Tetovës.
Kuqezinjtë tentuan të kalonin në Europa League, por u eliminuan nga Ludogorets në “play off”. Shkëndija fitoi 2-1 në ndeshjen e parë, por në kthim pësoi po me të njëjtin rezultat dhe më pas u dorëzua në shtesë. Bullgarët triumfuan 4-1 edhe për të siguruar kualifikimin.
Megjithatë, Shkëndija garantoi pjesëmarrjen në grupet e Conference League dhe mund të kënaqet me këtë sukses, që vjen për herë të parë në histori.
