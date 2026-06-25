Afrika e Jugut ka siguruar për herë të parë në histori një vend në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës, pasi mposhti Korenë e Jugut me rezultatin minimal 1-0 në ndeshjen vendimtare të Grupit A.
Heroi i takimit ishte Thapelo Maseko, i cili realizoi golin e vetëm të ndeshjes në minutën e 63-të pas një asistimi të saktë nga Tshepang Moremi. Falë kësaj fitoreje, Afrika e Jugut e mbylli grupin në vendin e dytë, pas Meksikës, që fitoi të tre ndeshjet e saj.
Në fazën e 1/16-ve, afrikano-jugorët do të përballen me Kanadanë, skuadrën e renditur e dyta në Grupin B, në një ndeshje që do të zhvillohet të dielën në Inglewood të Kalifornisë.
Rruga e Afrikës së Jugut drejt kualifikimit nuk ishte e lehtë. Ekipi e nisi Kupën e Botës me humbjen 2-0 ndaj Meksikës, përpara se të siguronte një barazim 1-1 ndaj Çekisë falë një goli të vonë. Në ndeshjen e fundit, fitorja ndaj Koresë së Jugut ishte rezultati i vetëm që garantonte kalimin më tej.
Përfaqësuesja e njohur si “Bafana Bafana” kishte dështuar të kalonte fazën e grupeve në edicionet e viteve 1998, 2002 dhe 2010, kur ishte vend organizator.
REZULTATI:
Afrikë e Jugut 1-0 Kore e Jugut
Maseko 63’
Goli i Masekos (Video)
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