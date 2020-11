Historiani: Luftimet e Kërrabës përcaktuan çlirimin e kryeqytetit

Historiani i njohur Marenglen Kasmi ka publikuar dokumente dhe fakte të reja për betejën dhe luftimet që çuan në çlirimin e kryeqytetit shqiptar, Tiranës më 17 nëntor 1944.

I ftuar i Sokol Ballës në “Real Story” në News24, Kasmi ka nxjerrë dy harta nga tërheqja e gjermanëve nga Tirana si dhe raportin e kolonelit gjerman që komandonte trupat gjermane që vinin nga Greqia. Ai tha se luftimet në Kërrabë ishin përcaktuese për fitoren në Tiranë.

“Kjo është rrugë tërheqja e gjermanëve nga qyteti i Tiranës. Këtu jemi në momentin e fundit, në 16 nëntor duke gdhirë 17 nëntori 1944.

Beteja e Mushqetasë është e folur dhe e studiuar dhe në atë periudhë por ajo që kemi të re sot është skica e gjermanëve për betejën e Mushqetas. Është skica shoqëruese e një raporti, të hartuar më 28 nëntor 1944 nga komandanti gjerman që komandonte këtë kolonën, vinte nga Greqia, u shkëput në Strugë me një detyrë të veçantë që të vinte në Tiranë që t’u vinte në ndihmë forcave gjermane në Tiranë me 4 mijë forca. Për 5 ditë iu është dashur të bëjnë një distancë prej 45 kilometrash. Mushqetaja është e fundit, pasi goditjet filluan që në dalje të Elbasanit. Kjo kolonë u nda në pararojë, pjesa kryesore dhe praparojë. Koloneli gjerman, Shtajer (Steyrer) shfaqet nga veprimet që kryen një ushtarak i aftë.

Në Elbasan ishin përqendruar të gjitha forcat që kishin ardhur dhe nga Jugu i Shqipërisë dhe po prisnin kolonën që u godit me ashpërsi dhe i janë dashur gati 2 javë të vinin nga Struga megjithëse e kishin planifikuar për 4 ditë.

Luftimet në Kërrabë janë përcaktuese për fitoren në Tiranë për të dyja palët. Hapet një rrugë e re tek kjo urë, një anashkalim në kushte të vështira. U vë re mbasi u rregullua rruga, pavarësisht se u hap nuk kalohej dot nga mjetet e rënda kështu që merret vendimi nga ky kolonel që duhet të ndërtojmë urën. Pra dhe dy ditë të tjera. Në momentin që vazhdon, afrohemi në zonën e Mushqetas ku ishte dhe prita e batalioneve partizane. në raport përshkruhen vështirësitë ku u vunë gjermanët. Dhe në datë 15 ka pasur dhe goditje nga forcave angleze ajrore. Në koordinim me sulmet ajrore kjo është beteja e parë”, tha Kasmi.