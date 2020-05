“Rrini në shtëpi, për veten, për Ertën dhe të gjithë fëmijët”, dëgjohet nëna teksa u thotë qytetarëve, ndërsa u jep atyre nga një trëndafil.

Me shpresën se një ditë Erta do të shërohet, prindërit e saj, i bëjnë apel të gjithëve të tregohen të kujdesshëm për shkak të situatës me COVID-19, të mbrojnë veten dhe njerëzit që i rrethojnë. BW