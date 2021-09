Kur 27 vjeçari Faruk Fatoh Ozer nën akuzë për mashtrim me pasoja të rënda kaloi kufirin shqiptar, ai nuk ishte shpallur ende në kërkim ndërkombëtar.

I dyshuar se kishte krijuar një platformë elektronike të monedhave virtuale të quajtur Theodex, përmes të cilës mashtroi gati 400 mijë individë duke futur në xhep 2 bilionë dollarë, ai hyri si qytetar i lirë shtatë muaj më parë në datën 20 prill 2021. Ai përdori sipas burimeve linjën Air Albania dhe shkeli tokën shqiptare sipas asaj që tregon sistemi Tims në orës 20.53 minuta të kësaj date.

Tre ditë më vonë Interpoli turk e shpall në kërkim ndërkombëtar, si mashtruesin që mbasi përvetësoi miliona, mbylli platformat sociale dhe u zhduk, duke humbur gjurmët në kryeqytetin shqiptar. Por teksa Ozer kërkohej dhe turqit mbërritën në Shqipëri për muaj me radhë, ‘gjahu” ndaj tij ishte një kërkim policor i dështuar.

Nga zonat më preferenciale në kryeqytetin shqiptar, ai qarkulloi me automjete luksoze nëpër Shqipëri, nga Durrësi në Vlorë e mandej sërisht në Tiranë. Njerëzit që e lëvizën atë dhe e strehuan, dhe që kaluan stafetë të shumë kërkuarin bilioner, rezultuan një grup të rinjsh shqiptarë, shokë me njëri tjetrin, njëherazi fëmijë biznesmenësh dhe biznesmenë po ashtu.

Kjo aventurë ndërkohë përgjohej e gjurmohej për muaj me radhë, por sërish i kërkuari Ozer nuk u zbulua. Po ashtu për të nuk dihet më asnjë gjë, ndonëse Shqipëria arrestoi njërin nga ndihmësit Edevaldo Haxhiu që përmes kqyrjes së kamerave të sigurisë në Rinas, tregojnë se si një automjet i bardhë me targa 966 MS e largoi vizitorin misterioz shtatë minuta mbasi ai preku tokën shqiptare dhe konkretisht në orën 21.00. Ky mjet rezultoi mbasi ai u shpall në kërkim si pronë e Haxhiut, një 36 vjeçar që autorizoi një tjetër shok për të pritur mikun turk. I ati i Haxhiut, një biznesmen në fushën e ambalazhimit të produkteve të shumta nuk e përkrahu në asnjë çast të birin që ndërkohë po përgjohej dhe bisedat e tij me miqtë po regjistroheshin.

Megjithatë asnjë përfaqësues i policisë së shtetit nuk është në gjendje të thotë se përse gjatë këtyre muajve një grup të rinjsh prej 13 personash i bënë cirk policisë dhe lëvizën stafetë Ozer, që fillimisht u strehua pranë hotel Mondial dhe prej aty më pas lëvizi rrufe nga individë që ju kontrolluan shtëpitë herë pas here, por nuk u gjet asgjë. Megjithatë në një nga përgjimet, babai i Haxhiut i thotë të vëllait merre dhe atë, dhe të futej tek garazhi, por policia nuk është në gjendje të specifikojë se për çfarë bëhet fjalë.

Katër ditë mbasi i kërkuari gjendej ndërkohë në Shqipëri policia mbajti nën vëzhgim të dashurën e Edevaldo Haxhiut po pa asnjë rezultat dhe të dhëna për hetimin. Njeriu që pranon se turku ishte mirëpritur nga Haxhiu është i riu A.C që pranon “ po e prita Erkanin dhe të nesërmen mora vesh nga mediat që ishte i kërkuar”. I riu u pyet nga policia në muajin maj dhe që prej atëherë sërish asnjë gjurmë dhe rezultat.

Në vazhdim policia kontrolloi 16 banesa. Sakaq Edevaldo Haxhiu për të cilin ndërkohë policia u vu në kërkim njësoj si për turkun e konstatoi në mes të muajit shtator pikërisht në hotelin ku ai strehoi së pari Ozer dhe menjëherë kreu ndalimin e tij me inisiativë.

Ai u justifikua se ka miq në Turqi dhe marrëdhënie biznesi dhe për shkak të kësaj marrëdhënie mbërrijnë shtetas turq që montojnë pajisjet e fabrikës lidhur me biznesin e tij familjar 3AM. Për Ozer i riu thotë: “E pyeta pse ke ardhur në Shqipëri me çfarë merresh, por ai thjesht ngrinte supet lart. Nuk kam dijeni për turkun” shton i dyshuari që del sot para gjykatës dhe me siguri do lirohet. “Momenti i fundit që kisha kontakt me të ka qenë kur e taova tek hotel Mondial”, ka thënë ai.