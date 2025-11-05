Në qendër të Zimbabwes së sotme, rreth 30 kilometra në juglindje të Masvingos, ndodhen rrënojat e Mbretërisë së lashtë të Zimbabwes – një qytet i lashtë prej guri, dikur qendra e një perandorie afrikane që lulëzoi midis shekullit XI dhe XV. Për shekuj me radhë, këto mure kanë ngjallur kuriozitet, mite dhe debat, duke ruajtur historinë e një qytetërimi që e sfidoi kohën dhe paragjykimet.
Fjala “Zimbabwe” në gjuhën shona do të thotë “shtëpi prej guri” – dhe është kjo që e dallon këtë qytet nga çdo tjetër në Afrikën nën-Sahariane. I ndërtuar me mijëra blloqe graniti, pa asnjë pikë llaçi, qyteti qëndron si një testament i mjeshtërisë arkitekturore dhe organizimit shoqëror të popullit shona, që e ktheu këtë vend në kryeqendrën e një mbretërie tregtare të pasur dhe të lidhur me botën.
Nga shekulli XII e deri në shekullin XV, Mbretërisë e lashtë ishte zemra e një rrjeti të madh tregtar që shtrihej nga brigjet e Oqeanit Indian deri në Lindjen e Mesme dhe Azi. Arkeologët kanë zbuluar qeramika kineze, monedha arabe dhe fragmente qelqi persian në rrënojat e qytetit – dëshmi të lidhjeve të tij me portet e Kilwas dhe Sofalas në Afrikën Lindore.
Ekonomia mbështetej në bujqësi, rritjen e bagëtive dhe tregtinë e arit. Përmes lumenjve dhe rrugëve tregtare, ari i nxjerrë nga minierat e brendësisë transportohej deri në portet bregdetare, ku shkëmbehej me mallra luksoze nga Azia dhe Evropa.
Qyteti përbëhet nga tri zona kryesore: Kompleksi i Kodrës, Rrethimi i Madh, dhe Rrënojat e Luginës.
Kompleksi i Kodrës, që ngrihet mbi një kodër të pjerrët, mendohet se ka qenë qendra shpirtërore e qytetit. Ndërtuar rreth vitit 900, ai përfshin mure të trasha prej guri që arrijnë deri në 11 metra lartësi dhe 6 metra trashësi, me shtëpi të vogla balte në brendësi.
Rrethimi i Madh, ndoshta pjesa më mbresëlënëse e sitit, është një mur qarkor 250 metra në perimetër dhe rreth 10 metra i lartë. Brenda tij ndodhet një kullë konike – një strukturë misterioze pa dritare apo hyrje, që arkeologët besojnë se mund të ketë simbolizuar pjellorinë, fuqinë mbretërore ose ruajtjen e drithit.
Rrënojat e Luginës përmbajnë mbetjet e mijëra banesave të ndërtuara me baltë dhe kashtë, ku jetonin rreth 10 mijë deri në 20 mijë banorë. Ky numër e bën Mbretërinë e lashtë së Zimbabwe një nga qytetet më të mëdha dhe më të populluara të Afrikës mesjetare.
Në mes të rrënojave janë zbuluar tetë skulptura zogjsh prej guri të butë, të cilat besohet se kanë pasur funksion fetar dhe simbolik. Zogjtë përfaqësojnë ndoshta lidhjen midis botës shpirtërore dhe asaj tokësore. Sot, këto figura janë bërë simbol kombëtar i Zimbabwes, të para në flamurin dhe stemën e shtetit – një lidhje e drejtpërdrejtë midis së kaluarës dhe identitetit modern të kombit.
Rreth shekullit XV, qyteti u braktis gradualisht. Shkaqet e rënies mbeten të paqarta, por arkeologët sugjerojnë shterimin e burimeve natyrore, mbipopullimin dhe zhvendosjen e rrugëve tregtare si faktorë kryesorë. Pasi banorët shona u shpërngulën më në jug, dija e ndërtimit të mureve prej guri kaloi në qytetin e Khami, që më vonë ndoqi të njëjtin fat.
Kur eksploruesit portugezë mbërritën në shekullin XVI, rrënojat tashmë ishin mbuluar nga heshtja e shekujve. Por në fund të shekullit XIX, kur arkeologët evropianë zbuluan sitin, ata refuzuan ta pranonin se një qytet kaq i sofistikuar mund të ishte ndërtuar nga afrikanët.
Në vend të kësaj, ata e lidhën me fenikasit, grekët apo egjiptianët e lashtë – një paragjykim racist që dëmtoi rëndë interpretimin e historisë. Vetëm në vitin 1905, arkeologu britanik David Randall-MacIver provoi se ndërtuesit ishin vendas shona, dhe në vitin 1929, zbulimet e Gertrude Caton-Thompson e konfirmuan përfundimisht këtë.
Në vitin 1986, UNESCO e shpalli këtë Mbretëri në Trashëgimi Botërore, duke e vlerësuar si një nga dëshmitë më të rëndësishme të qytetërimeve afrikane para kolonizimit.
Megjithatë, sitit i mungon ende financimi i duhur për restaurim dhe mbrojtje. Shumë pjesë janë dëmtuar nga gërmimet e paligjshme dhe grabitjet e shekullit XX, por struktura kryesore vazhdon të qëndrojë si një simbol i qëndrueshmërisë dhe identitetit afrikan.
