Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Elbasanit, Taulant Balla ka zhvilluar një takim me banorët e Menglit në Elbasan.

Ai theksoi se Partia Demokratike kërkon votat me njerëz që sipas tij, guxojnë të ngrejnë dorën mbi sipërmarrjen.

“Këtu në Mengël para dy vitesh kemi pasur histori sa qesharake aq edhe që tregon se sa e zhytur në mllef është PD. Po ta mbani mend për shkollën tonë këtu hapën llafin se Gjergj Luca do hapte dyqan peshku. Ku është dyqani i peshkut? Keni parë gjë dyqan peshku?”, tha Balla.

Kandidati me numrin 8 në qarkun e Elbasanit tha se Berisha dhe Meta nuk kanë çfarë ti sjellin më Shqipërisë, pasi kanë mbajtur poste të rëndësishme qeverisëse.

“Një parti që thonë që është Luli kryetar, por në fakt është Saliu. Nuk po merrem me ekipin e LSI-së se ekipi i LSI është një thes i mbushur me njerëz të fshehur nga Drejtësia. Çfarë mund t’i japë më Mengëli Elbasani dhe gjithë Shqipëria Sali Berishës dhe Ilir Metës? Sali Berisha dy herë kryeministër, dy herë President, Ilir Meta dy herë kryeministër, njëherë Kryetar Parlamenti, njëherë President. E çfarë ndryshimi do sjellin këta? Vota në 25 prill është një votë për t’i dhënë mundësinë Edi Ramës që atë që ka bërë në çdo cep të Shqipërisë, të vijë ta bëjë edhe këtu në Mengel”, përfundoi Balla.

Sipas drejtuesit politik të selisë rozë në Elbasan, oferta që vjen nga PD-ja janë grushtat mbi sipërmarrjen.

“Sot kjo zonë këtu punëson disa qindra burra, gra, vajza etj. Është e pamundur që ne të garantojmë mirëqenie për të gjithë nëse nuk garantojmë fabrika prodhimi, njësi prodhimi. Po si do vijnë njësitë e prodhimit, fabrikat këtu tek ne nëse ne nuk garantojmë sigurinë juridike të tyre? Oferta që vjen nga krahu tjetër janë grushtat mbi sipërmarrjen.

Kjo është oferta që sjell sot PD. Partia Demokratike vjen kërkon votat në Mengel apo në Labinot me njerëz të cilët guxojnë të ngrejnë dorën mbi sipërmarrjen. E njerëzit duhet të kuptojnë që nuk ka kohë për pushim. Nuk ka një alternativë tjetër më të mirë se ajo që ofron Edi Rama dhe Partia Socialiste. Ajo që duhet të bëjmë domosdoshëmërisht është të garantojmë mbështetje për të rinjtë. E vërteta është që këtu në Elbasan, numri i shkollave të rindërtuara, të rikonstruktuara po rritet dita-ditës.”, u shpreh ai.

Në fjalën e tij, Balla u shpreh se PS u vendos përballë sfidave të forta siç ishte tërmeti dhe pandemia. Ai shtoi se në vitin 2013, i gjetën familjet që trajtoheshin me ndihmë ekonomike, në një skemë lëmoshe.

“Unë dua të marr përgjegjësitë që më takojnë, por dua të them që nuk kanë qenë dy vite normale të një pune që duhet të ishte bërë, por kanë qenë dy vite të një sfide që na vuri përpara. Na u vu përpara sfida e dy tërmeteve dhe sfida e pandemisë. Solidariteti është ai që duhet të mbizotërojë. Këto sprova unë mendoj se na kanë dhënë disa mësime të rëndësishme. Kohë të vështira kanë nevojë për udhëheqës të fortë.

Falë Zotit na u dha mundësia të qeverisim vendin prej 2013-ës e që arritëm të garantojmë një sistem shëndetësor sot të aftë për tu përballur me këtë situatë që u gjendëm përpara. Ne nuk e dinim që do të vinte 2020-ta, por dinim që familjet në nevojë kanë më shumë kujdes. Ne këtu në Elbasan, në vitin 2013 i gjetëm familjet që trajtoheshin më ndihmë ekonomike në një skemë lëmoshe. Unë e di që edhe sot që është 120, 130 apo 140, ndoshta është pak, por sigursht nuk ka të krahasuar me atë që gjetëm në 2013-ën.”, tha Balla.

