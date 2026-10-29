Një ngjarje e rëndë dhe e pazakontë ka tronditur qytetin e Reggio Emilias në Itali, ku një 76-vjeçar akuzohet se ka vrarë kushëririn e tij 74-vjeçar me aftësi të kufizuara, duke shfrytëzuar si “armë” një petull me krem.
Pas krimit të dyshuar qëndron motivi i pasurisë: përvetësimi i një trashëgimie familjare në pasuri të paluajtshme me vlerë mbi 300,000 euro.
Viktima, i cili ishte me aftësi të kufizuara të certifikuara dhe i akomoduar në një qendër kujdesi (azil pleqsh), vuante nga disfagia e rëndë — një çregullim i gëlltitjes që e detyronte të ushqehej ekskluzivisht me lëngje dhe e ndalonte kategorikisht konsumimin e ushqimeve të forta.
Sipas hetimeve të prokurorisë, më 27 qershor, i afërmi i tij i dërgoi një pako me ëmbëlsira në ambientet e azilit, duke e ditur mirë se konsumimi i tyre do t’i shkaktonte asfiksim nga mbytja, siç edhe ndodhi.
Jo pakujdesi, por plan i mirëmenduar
Hetimet e organit të akuzës nxorën në dritë se vdekja e 74-vjeçarit nuk ishte pasojë e një pakujdesie apo mbikëqyrjeje të çastit. Prokuroria dokumentoi se akti përbënte “kulminacionin e një sjelljeje të paramenduar dhe të përsëritur me kalimin e kohës”.
I dyshuari kishte bërë përpjekje të mëparshme për t’i dërguar viktimës pasta dhe ëmbëlsira të ndryshme, duke u kujdesur t’i fshihte ato nga kontrollet e stafit të azilit me qëllim që të shmangte dyshimet dhe të maskonte qëllimin e tij të vërtetë.
Akuzat e rënda ndaj 76-vjeçarit
Vrasësi i dyshuar, përveç lidhjes familjare, ushtronte edhe rolin e kujdestarit ligjor të viktimës. Ai ndodhet aktualisht nën masën e sigurisë “arrest shtëpiak”.
Ndaj tij rëndojnë një sërë akuzash dhe rrethanash rënduese, përfshirë “rrethanën rënduese të paramendimit”, shpërdorimin e detyrës si kujdestar ligjor, kryerjen e krimit ndaj një personi me aftësi të kufizuara të pranuar në një qendër rehabilitimi, si dhe “shfrytëzimin e rrethanave të kohës, vendit dhe personit që penguan mbrojtjen publike dhe private”.
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