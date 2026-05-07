Ish-presidenti i Frances, Nicolas Sarkozy, nuk do të mbajë më pajisjen elektronike të monitorimit, pas një vendimi të marrë nga Gjykata e Parisit.
Vendimi vjen në kuadër të çështjes që lidhet me financimin e paligjshëm të fushatës presidenciale të vitit 2012.
Sipas autoriteteve franceze, masa e dënimit është lehtësuar për shkak të moshës dhe gjendjes personale të ish-presidentit, i cili tashmë është 71 vjeç. Sarkozy ishte dënuar me një vit burg për tejkalim të shpenzimeve gjatë fushatës zgjedhore.
Një pjesë e dënimit ishte parashikuar të zbatohej përmes monitorimit elektronik me byzylyk. Pas vendimit të fundit, gjykata ka vendosur që ish-presidenti të mos e mbajë më këtë pajisje dhe të kalojë në një regjim më të lehtësuar të ekzekutimit të dënimit.
Megjithatë, Sarkozy vazhdon të përballet me procese të tjera gjyqësore në Francë. Ai mbetet nën hetim edhe për dyshime që lidhen me financimin e fushatës presidenciale të vitit 2007 nga Libia.
Çështjet gjyqësore ndaj ish-presidentit francez kanë tërhequr prej vitesh vëmendje të madhe në politikën dhe drejtësinë franceze. Vendimi i fundit konsiderohet një zhvillim i rëndësishëm në proceset që lidhen me figurën e Sarkozy.
