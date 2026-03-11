Tërheqja e mundshme e kombëtares së Iranit nga Botërori 2026 ka hapur një skenar të ri dhe të papritur për turneun që do të zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada.
Vendimi i Teheranit vjen në një moment tensionesh të larta në Lindjen e Mesme dhe mund të detyrojë FIFA të marrë një vendim të shpejtë për ekipin që do ta zëvendësojë.
Ministri iranian i sportit, Ahmad Donyamali, ka deklaruar se kombëtarja nuk do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara, ku ishte planifikuar të luante ndeshjet e Grupit G kundër Zelandës së Re, Belgjikës dhe Egjiptit në stadiumet e Los Angeles dhe Seattle.
Kush mund ta zëvendësojë Iranin?
Rregullorja e FIFA-s nuk jep një përgjigje të qartë për këtë situatë. Sipas nenit 6.7, organizata ka të drejtë të vendosë sipas gjykimit të saj për rastet kur një federatë tërhiqet nga turneu dhe mund të zgjedhë një tjetër ekip për ta zëvendësuar.
Një nga opsionet e para që përmendet është kombëtarja e Irakut, e cila mund të përfitojë nga situata nëse nuk arrin të sigurojë kualifikimin përmes fazës eliminatore. Iraku pritet të përballet me fituesin e ndeshjes mes Bolivisë dhe Surinamit më 31 mars.
Probleme logjistike për Irakun
Megjithatë, edhe pjesëmarrja e Irakut mbetet e pasigurt. Ndeshja e fazës eliminatore është planifikuar të zhvillohet në Monterrey, por situata e sigurisë dhe problemet logjistike mund ta komplikojnë udhëtimin e ekipit.
Së fundmi janë shfaqur shqetësime edhe për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore të Irakut, pas tensioneve të luftës në Lindjen e Mesme. Federata irakiane ka kërkuar tashmë shtyrjen e ndeshjeve për shkak të vështirësive për të udhëtuar drejt Meksikës.
Nëse Irani tërhiqet zyrtarisht përpara fazës eliminatore në fund të marsit, FIFA mund të vendosë që Iraku të kualifikohet direkt, ndërsa vendi i tij në fazën play-off të merret nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që është skuadra e radhës në listën e kualifikimit.
Precedentë të rrallë në historinë e futbollit
Raste të ngjashme në futbollin ndërkombëtar janë shumë të rralla. Një precedent i njohur ndodhi në vitin 1992, kur Danimarka zëvendësoi Jugosllavinë në Kampionatin Evropian dhe përfundoi duke fituar turneun.
Në Kupën e Botës raste të tilla janë edhe më të rralla dhe datojnë që nga vitet 1950. Një situatë e ngjashme ndodhi së fundmi në Botërorin e Klubeve 2025, kur klubi meksikan Club Leon u përjashtua për shkak të rregullave të pronësisë së dyfishtë me CF Pachuca. Vendin e tij e mori Los Angeles FC, i cili fitoi një ndeshje play-off ndaj Club América.
Situata aktuale mbetet e paqartë dhe pritet që FIFA të marrë një vendim në javët e ardhshme për mënyrën se si do të plotësohet vendi i mbetur bosh në Kupën e Botës 2026.
