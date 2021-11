Zëdhënësi i Presidentit Ilir Meta, Tedi Blushi i është përgjigjur deklaratës së kryedmokratit Lulzim Basha i cili tha se kreu i shtetit ka qenë aseti më i madh i Ramës në dy javët e fundit të fushatës.

Me anë të një postimi në rrjete sociale, Tedi Blushi thotë se Basha kërkon të provokojë Presidentin për të shfajësuar veten nga të gjitha greminat që çoi opozitën nga viti 2017 deri në 2021.

Sipas zëdhënësit të Presidentit, Basha që gjoja kërkonte të përmbyste regjimin, i është lutur Metës në Gjermani që të anulonte zgjedhjet vendore.

Postimi i Tedi Blushit:

Përsëri Kryetari kukull, me porosi të padronit të tij, në shëtitjet mediatike të komisionuara, u përpoq të provokonte Presidentin e Republikës Sh.T.Z Ilir Meta për të shfajësuar vetveten nga të gjitha greminat drejt të cilave e çoi opozitën nga 17 maj 2017 deri më 25 prill 2021.

që sollën kapjen totale të shtetit, tashmë i vendosur të bojkotojë edhe Kuvendin e demokratëve nga pamundësia e ballafaqimit me ta, kërkon shpëtim duke kërkuar në mënyrë të mjerë të spostojë vëmendjen nga një tjetër krizë shumë e rëndë, ku e ka zhytur sërish opozitën.

Si Kontribuesi kryesor i Rilindjes, me KATËRKËNDËSHIN e përgjegjësive të Tij madhore:

Hipokriti, që gjoja do përmbyste me dhunë regjimin në mitingun e 8 qershorit 2019, iu lut në gjunjë dhe me lot në sy Presidentit Meta, në Gjermani, për t’i anulluar zgjedhjet vendore se nuk i kontrollonte dot më njerezit dhe se mund të kishte gjakderdhje.