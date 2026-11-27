Rrëshqitja e inerteve në rrugë ka shkaktuar bllokimin e përkohshëm të qarkullimit në Qafën e Vishës, në Himarë, si pasojë e reshjeve me intensitet të lartë që përfshinë ditën e sotme qarkun e Vlorës.
Pas situatës së krijuar, në vendngjarje kanë ndërhyrë kontraktori përgjegjës për mirëmbajtjen e rrugës dhe shërbimet e MZSH-së për largimin e materialeve të depozituara në aks.
Falë ndërhyrjes, rruga është bërë e kalueshme në njërën korsi, ndërsa puna për pastrimin e korsisë tjetër do të vijojë gjatë orëve të para të mëngjesit të nesërm.
Drejtuesit e mjeteve që kalojnë në këtë segment duhet të tregojnë kujdes të shtuar, për shkak të kushteve të krijuara nga reshjet dhe pranisë së inerteve në rrugë.
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