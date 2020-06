Nga Dritan Hila

Pardje u shpernda ne rrjet nje fature ku pergojonin nje restorant ne Llogara dhe spekulonin sikur i kishin bere te paguanin 800 lek nje kos dhe 750 lek nje pilaf.

Ne fakt kishin marre 4 kos dhe 4 pilafe.

Por me nje spekulim te shpifur me faturen, tentonin te shkateronin jo vetem nje biznes qe behet me njemije mundime ne maje te malit, por edhe te krijonin nje opinion negativ per Vloren, opinion qe plehrat antishqiptare (nuk gjej emer tjeter) nuk ngurojne ta bejne ne çdo fillim sezoni.

Eshte i poshter ky veprim aq me teper kete vit, kur e vetmja shprese e nje sektori qe puneson 100 mije vete, dhe financuesi me i madh i buxhetit te shtetit, shpresat i ka varur tek turizmi i brendshem.

Sot e bija e pronarit ka sqaruar situaten.

Mos u merrni me drejtshkrimin e vajzes se eshte nje qe punon nga mengjesi ne darke, por me poshtersine e legenave.