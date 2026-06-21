Mbështetësit e Berishës duket se nuk po fshihen më brenda protestës, por kanë dalë hapur në qendër të saj. Një fotografi e shkrepur gjatë marshimit të mbrëmjes në Tiranë tregon një protestues me një bluzë ku shfaqet ish-Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, i shoqëruar me mbishkrimin fyes “Fuck you Blinken”.
Pamja vjen në një moment kur organizatorët kanë insistuar ta paraqesin lëvizjen si qytetare dhe mbi partitë politike.
Megjithatë, prania e mesazheve të lidhura drejtpërdrejt me betejat politike të Berishës po ushqen debatin nëse protesta po ruan ende profilin e saj fillestar apo po kthehet gradualisht në një hapësirë ku po gjejnë vend edhe kauzat personale të liderit të opozitës.
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