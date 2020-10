Me ndeshjet e “play off”- it që u luajtën dje, u plotësua edhe tabloja e 48 pjesëmarrëseve në shortin e Europa League, ku skuadra e Milanit dhe 3 futbollistët e Kombëtares shqiptare, Hysaj, Kumbulla, Mihaj, mësuan sot kundërshtarët e fazës së grupeve.

Në fazën e grupeve 18 ekipe vijnë si të kualifikuara në mënyrë direkte, 21 nga fitueset në “play off”-et e djeshme, 6 të eliminuarat nga “play off”-et e Ligës së Kampioneve, tri skuadra të eliminuara nga turi i tretë eliminator i Ligës së Kampioneve.

Ndeshjet e grupit do të nisin më 22 tetor dhe do të përfundojnë më 10 dhjetor, teksa faza me eliminim direkt do të luhet në shkurt, gjithnjë nëse e lejon Koronavirusi. Për finalen e Ligës së Europës është rizgjedhur stadiumi i Gdanskut në Poloni, impiant që duhej të priste finalen e vitit 2020.

NDARJA E GRUPEVE:

GRUPI A:

ROMA

JANG BOJS

KLUZH

CSKA SOFIA

GRUPI B:

ARSENAL

RAPIDI I VJENËS

MOLDE

DUNDALK

GRUPI C:

BAJERN LEVERKUZEN

SLAVIA PRAGË

HAPOEL BER SHEVA

NISË

GRUPI D:

BENFIKA

STANDARD LIEZH

REJNXHËRS

LEH POZNAN

GRUPI E:

PSV

PAOK

GRANADA

OMONIA

GRUPI F:

NAPOLI

REAL SOSIEDAD

AZ ALKMAR

RIJEKA

GRUPI G:

BRAGA

LESTËR

AEK

ZORJA LUHANSK

GRUPI H:

SËLLTIK

SPARTA PRAGË

MILAN

LILË

GRUPI I:

VIJAREAL

KARABAK

MAKABI TEL-AVIV

SIVASPOR

GRUPI J:

TOTENHEM

LUDOGORETS

LASK

ANTUERP

GRUPI K:

CSKA MOSKË

DINAMO ZAGREB

FEJNORD

VOLFSBERG

GRUPI L: