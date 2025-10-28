Një ngjarje e rëndë kë ndodhur këtë të martë në Shkodër. Një sasi tritoli ka shpërthyer në një automjet në zonën e njohur si “Arra e Madhe”.
Mësohet se në momentin e shpërthimit makina ka qenë e parkuar, ndërsa një person ka mbetur i plagosur.
Bëhet e ditur se personi i plagosur është Enea Buzukja, i cili është punonjës i tatimeve në Shkodër.
Forcat e Policisë kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për sqarimin e plotë të krimit.
Reagimi i Policisë
Shkodër/Informacion paraprak
Rreth orës 11:35, në lagjen “Ndoc Mazi”, në momentin që shtetasi E. B. ka ndezur automjetin e tij, ka shpërthyer një sasi lënde plasëse në automjet.
Si pasojë është dëmtuar shtetasi E. B., 38 vjeç, i cili është dërguar në spital dhe aktualisht është jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.
