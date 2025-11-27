Një hetim i madh penal po trondit Francën. Mbi 240 gra kanë raportuar se janë droguar gjatë një interviste pune me një zyrtar të lartë francez në Ministrinë e Kulturës, Christian Nègre. Sipas dëshmive, të raportuara nga gazeta britanike “The Guardian”, zyrtari i ministrisë u ofroi kandidateve kafe ose çaj të përzier me një diuretik të fuqishëm dhe të paligjshëm, i cili do të shkaktonte nevojën për të përdorur banjën. Sipas akuzave, pasi i kishte droguar, Nègre shpesh sugjeronte që të vazhdonin intervistat jashtë, duke bërë shëtitje të gjata larg tualetit, duke e ditur se do të ndjenin të përziera. Ai më pas vuri në dukje reagimet e tyre.
Dëshmitë
Shumë nga gratë që raportuan zyrtarin kujtuan se luftonin me nevojën për të përdorur banjën dhe ndiheshin gjithnjë e më të sëmura. Disa, të dëshpëruara, raportuan se urinonin në publik ose nuk arrinin në kohë në tualet, duke i lagur rrobat. Një nga viktimat e supozuara, një eksperte marketingu nga Lille, tha se pa një ofertë pune për Ministrinë Franceze të Kulturës në një faqe të mediave sociale. Pasi udhëtova për në Paris për intervistën, ajo që duhej të kishte qenë një mundësi që do t’i ndryshonte jetën u shndërrua në një makth. “Në atë kohë, as nuk e dija që ekzistonte ky lloj dhune”, tha ajo.
Një grua tjetër tha se kishte shtypur butonin për një kafe të ëmbëlsuar lehtë. Në atë pikë, sipas dëshmisë së saj, Nègre mori filxhanin e saj dhe më pas eci përgjatë një korridori për të përshëndetur një koleg. Ai u kthye për t’i sjellë pijen. Pastaj sugjeroi që të dilnin jashtë: “Moti është i mrekullueshëm, a duhet të vazhdojmë të ecim jashtë?”. Intervista në Kopshtet Tuileries, pranë Luvrit, mund të zgjaste me orë të tëra.
“Duart më dridheshin, zemra më rrihte fort, djersa më rridhte në ballë, po skuqesha. Thashë, ‘Kam nevojë për një pushim’. Por ai vazhdoi të ecte”, tha gruaja.
Më në fund, ajo nuk mundi të duronte: “Nuk isha mirë; mendova se çfarë mund të bëja?” Ajo u detyrua të përkulej në anë të një tuneli që të çonte në një urë këmbësorësh mbi Senën. Ajo tha: “Ai u afrua, hoqi xhaketën dhe tha: ‘Do të të mbroj’. Mendova se kjo ishte e çuditshme.” Ajo ishte e shkatërruar. “Mendova: ‘E kam prishur intervistën time’”. Gjatë rrugës për në shtëpi ajo kishte një etje të jashtëzakonshme, duke pirë shpejt litra me ujë. “Këmbët e mia ishin aq të fryra sa po më rridhnin gjak nga fërkimi i këpucëve.” Në muajt dhe vitet që pasuan, Delezenne fajësoi veten për “gabimin”. Ajo shmangu shkuarjen në Paris dhe ndaloi së aplikuari për punë. “Kisha ankthe, shpërthime zemërimi. Nuk kërkova punë; mendova se isha e padobishme”, tha ajo. Katër vjet më vonë, në vitin 2019, policia e kontaktoi. Ajo tha se zbuloi se të dhënat e saj ishin futur në një spreadsheet, së bashku me fotografi të këmbëve të saj të poshtme. Që atëherë ajo është diagnostikuar me çrregullim të stresit post-traumatik. «Koha që po më duhet për të dalë në gjyq po më rëndon», tha ajo. «Zemërimi nuk po zhduket».
“Ai i shkroi kohët dhe reagimet”
Sulmet e dyshuara dolën në dritë në vitin 2018 pasi një koleg i Nègre e denoncoi atë për përpjekjen për të fotografuar këmbët e një zyrtareje të lartë, duke bërë që policia të hapte një hetim. Oficerët më vonë gjetën një spreadsheet të titulluar “Eksperimentet”, në të cilën Nègre regjistronte kohët e administrimit të barnave dhe reagimet e grave.
Largimi nga Ministria
Në vitin 2019, Nègre u hoq nga Ministria e Kulturës dhe nga Shërbimi Civil. Ai është nën hetim formal për disa akuza, duke filluar nga përdorimi i drogës deri te sulmi seksual. Avokati i tij ka deklaruar se nuk do të komentojë ndërsa hetimi vazhdon. Ndërsa pret gjyqin, Nègre ka vazhduar të punojë në sektorin privat.
