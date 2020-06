Ka pasur shijen e hidhur të një kurthi të minutës së fundit, vendimi i Gjykatës së Hagës për të nisur hetimin e presidentit kosovar Hashim Thaçi dhe kreut të PDK Kadri Veseli, bazuar në një aktakuzë për krime kundër njerëzimit dhe 100 vrajse të paligjshme.

Njoftimi i Gjykatës Speciale vjen vetëm pak orë para se Serbia dhe Kosova të nisin takimin e nivelit të lartë në Uashington, për të diskutuar mbi marrëveshjen afatgjatë mes dy vendeve, e cila shihet si një projekt mbi të cilin SHBA është investuar në mënyrë energjike.

Aspekti kohor e bën të dyshimtë njoftimin e hetimit të depozituar qyshë në muajin prill, por që bëhet publik vetëm tani, kur Thaçi e Vuçiç do të kenë përballjen më serioze mes tyre në lidhje me të ardhmen e marrëdhënieve dypalëshe.

Dy hipoteza po zenë vend tashmë në media dhe opionin publik ballkanik në këto orë. E para, ajo që lidhet me pakënaqësinë evropiane, për takimin e inicuar nga administrata Trump në Uashington. A është njoftimi i Gjykatës një pasojë e mllefit evropian ndaj marrëveshjes së sponsorizuar nga amerikanët mes Serbisë dhe Kosovës? A ka ardhur kjo goditje bishti, për shkak të mënjanimit të Gjermanisë, Francës dhe Britanisë së Madhe nga dialogu final Prishtinë-Beograd?

Hipoteza e dytë, edhe më paradoksale do të ishte ajo e sakrifikimit të figurës së Thaçit, së bashku me të tjerë emra të luftës dhe të UÇK, në “altarin” e paqes së ardhshme serbo-kosovare. Prej vitesh Rusia dhe Serbia, janë përpjekur të anatemojnë e dëmtojnë me të gjitha mjetet lidershipin kosovar të dalë nga lufta e vitit 1999. Dihen peripecitë e Haradinajt, Limajt e të tjerëve në lidhje me pozitën e tyre gjatë luftës.

A mos Hashim Thaçi po bie viktimë e këtij pazari të kërkuar paraprakisht nga serbët e rusët? Të atij pazari që ai përpiqet prej vitesh ta largojë nga vetaj e tij, duke u afishuar si aleat i fortë i amerikanëve dhe si personi i vetëm që mund të konkludojë paqen me Beogradin. A mos ndoshta jemi në situatën kur drejtuesi i negociatës po bëhet edhe viktima e parë e saj?!

Këto dy hipoteza dhe të tjera si këto, janë veçanërisht insistuese në këto orë, kur një hetim i papritur nga Haga ka bërë që Kosova të paraqitet pa presidentin e saj në takimin e Uashingtonit. Një zhvillim tejet negativ për pozitën kosovare, por edhe një provë e mëtejshme se kur flitet për normalizim marrëdhëniesh me Serbinë, duhen pritur lloj-lloj “surprizash”.

