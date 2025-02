Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Ilirjan Celibashi, dhe kreu i Prokurorisë së Përgjithshme, Olsian Çela kanë zhvilluar një takim për të diskutuar mbi mbarëvajtjen e zgjedhjeve dhe përmirësimin e bashkëpunimit institucional në hetimin e krimeve zgjedhore për procesin elektoral të 11 majit 2025.

Çela theksoi se, megjithë sukseset e arritura në luftën kundër krimeve zgjedhore, ka ende shumë hapësirë për përmirësime. Ai shtoi se është e rëndësishme që të maksimizohen kapacitetet njerëzore dhe teknike të institucioneve për të garantuar një hetim efikas dhe të shpejtë të çdo shkeljeje që mund të ndodhë gjatë procesit zgjedhor.

“Sa herë ndeshemi me fenomene të krimit në këtë fushë ka shumë për të bërë dhe për t’u bërë edhe më mirë. Do bëjmë maksimumin për hetimin e krimeve zgjedhore. Ka raste të suksesit por ka edhe gjëra që nuk kanë shkuar mirë. Ajo që ne po përpiqemi është të realizojmë ndërveprimin institucional që maksimizojnë kapacitetet tona njerëzore edhe teknike për t’ju përgjigjur sfidave që paraqiten gjatë gjithë procesit elektoral në hetimin e krimeve zgjedhore. Kemi vendosur të marrim një sërë veprimesh, që synojnë në rritjen e eficencës mes institucioneve. Të mundësojmë një përgjigje efikase ndaj fenomenit të krimeve zgjedhore”, tha Çela.

Çela tha se kjo iniciativë ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe ndërveprimit mes KQZ-së dhe Prokurorisë së Përgjithshme, duke siguruar një përgjigje të menjëhershme dhe në kohë reale ndaj çdo sinjalizimi për shkelje të mundshme që përbëjnë vepra penale.

“Gjatë takimit me Celibashin kemi objektiv të rrisim eficencën mes ndërveprimit të KQZ dhe Prokurorisë së Përgjithshme, por ajo që synojmë është transmetimi i shpejtë i informacionit dhe përgjigja të jetë në kohë reale ndaj çdo sinjalizimi për çdo shkelje që kanë të bëjnë me procesin elektorale dhe që përbejnë vepër penale. Çdo masë që do të merret do të jetë brenda kuadrit ligjor, jemi në moment të fundit të hartimit të një sërë masash, po bashkëveprojnë edhe me Policinë e Shtetit masa gjithëpërfshirëse maksimizim i kapaciteteve njerëzore dhe fizike”, përfundoi ai.

Këto takime zhvillohen në kuadër të përpjekjeve për të rritur transparencën dhe sigurinë në procesin zgjedhor, duke mundësuar që çdo krim zgjedhor të hetohet dhe ndiqet penalisht pa vonesë.