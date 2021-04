Dalin detaje të reja nga vrasja e gazetarit grek te kronikës se zezë, Jorgos Karaivaz, i cili u qëllua pasditen e të premtes, shumë pranë banesës së tij në Athinë. Pas ekspertizës përfundimtare, rezultoi se 46-vjeçari u qëllua me 10 plumba.

Sipas të dhënave të policisë, autorët mbërriten në vendin e ngjarjes dhjetë minuta para gazetarit dhe pritën që ai të parkonte makinën për ta ekzekutuar. Ndërkohë dyshohet se një grup i dytë i ka informuar ekzekutoret për rrugën që ndiqte 46-vjeçari për të shkuar në banesë.

Sipas autoriteteve, autorët dyshohet të jenë të huaj dhe vrasës më pagesë. “Ekzekutorët ndoshta nuk dinin as kush ishte viktima e tyre”, tha një zyrtar i policisë, ndërsa nuk përjashtohet që ata të jenë larguar tashmë nga Greqia.

Besohet se krimi lidhet me detyren e Karaivaz si gazetar i kronikës së zezë. Dikush që mund të jetë frikësuar me diçka që 46-vjeçari ka publikuar tashmë ose me diçka që po studionte dhe do ta botonte në të ardhmen.

Arsyeja e përzgjedhjes së tij mund të fshihet edhe pas raportimeve që gazetari ka bërë kundër policisë ku ngrinte dyshime për përfshirjen e zyrtarëve në krime.

