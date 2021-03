Hetimi për kufomat e gjetura në valixhe të çiftit shqiptar, Shpëtim dhe Teuta Pasho, ka marrë një kthesë të re.

ADN-ja jo e plotë që i përkiste një personi të panjohur, një burri, u gjet në dorezën e njërës prej çantave.

Ky është rezultati i analizave të kryera nga Karabinierët e Romës në emër të Prokurorit Publik të Firences. Për më tepër, nga 14 repertorë të gjetur në apartamentin ku ndodhi krimi, janë gjetur edhe gjurmë të tjera të ADN-së së përzier, me një përbërës kryesisht femër.

Krimi

Gjithçka filloi në vitin 2015 kur Shpëtim dhe Tauta Pasho u zhdukën në mënyrë misterioze në Firence. Vetëm në dhjetor 2020, në një tokë jashtë burgut Sollicciano, pranë autostradës Firenza, Pisa, Livorno, në kryeqytetin toskan, dolën valixhet që përmbajnë mbetjet njerëzore të bashkëshortëve.

Pas disa ditësh u vërtetua se eshtrat ishin të çiftit shqiptar që u zhdukën pasi shkuan për të vizituar fëmijët e tyre në Castelfiorentino.

Ata kishin marrë me qira një apartament në Scandicci për të qenë afër njërit prej fëmijëve të tyre, i cili ishte në burgun Sollicciano. Pas zbulimit të dy valixheve të para, pasuan zbulime të tjera makabre.

Në një çantë të tretë, u gjetën eshtrat e një gruaje, e identifikuar më vonë se i përkisnin Tauta Pashos. Kësaj të fundit iu shtua edhe një valixhe e katërt me mbetje të tjera njerëzore që i përkisnin gjithnjë çiftit.

Të dyshuarit dhe zbulimet e fundit

Një nga fëmijët e çiftit, Taulant Pasho po hetohet në lidhje me krimin së bashku me ish-të dashurën e tij Elona Kalesha (e arrestuar) dhe vëllain e saj më të vogël, Denis Kalesha. Pas një periudhe kërkimesh, Taulant Pasho u gjet në Zvicër sërish në burg. Krimi dyshohet të ketë ndodhur për një shumë prej 50 mijë eurosh të marra nga çifti si kompensim për një aksident.

Lidhur me zbulimet e fundit, avokati i Elona Kalesha, Fabio Febbo, shpjegoi se mungesa e ADN-së së një femre në dorezat e valixheve do të ishte prova se bagazhet me të cilat gruaja u pa të dilte nga shtëpia në Felice Fontana ku besohet se ndodhi krimi, nuk ishin ato me kufomat e Shpëtimit dhe Tauta Pashos.

Për më tepër, gjurmët e ADN-së në apartament mund t’u përkasin njerëzve krejtësisht të palidhur me hetimet, pasi që apartamenti ishte dhënë me qira deri në vitin 2020. Tani pritet krahasimi me ADN-në e tre personave të hetuar. / b.h