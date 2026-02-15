Zyra e Prokurorit në Paris ka krijuar një ekip të posaçëm magjistratësh për të analizuar provat që mund të implikojnë shtetas francezë në krimet e Jeffrey Epstein.
Prokuroria tha se do të rishqyrtojë gjithashtu plotësisht rastin e ish-ekzekutivit të agjencisë franceze të modelimit, Jean-Luc Brunel, një bashkëpunëtor i ngushtë i financierit amerikan, i cili vdiq në paraburgim në vitin 2022.
Brunel u gjet i vdekur në qelinë e tij në një burg të Parisit në vitin 2022, pasi u akuzua për përdhunim të të miturve. Çështja kundër tij u pushua në vitin 2023 pas vdekjes së tij, pa asnjë person tjetër të akuzuar.
Prokurorët thanë se një hetim kishte treguar se Brunel ishte “një mik i ngushtë i Jeffrey Epstein” i cili u kishte ofruar punë modelesh vajzave të reja nga prejardhje të varfra.
Ekipi i ri do të punojë ngushtë me prokurorët nga njësia kombëtare e krimeve financiare dhe policinë me qëllim hapjen e hetimeve për çdo krim të dyshuar që përfshin shtetas francezë.
Disa figura publike franceze shfaqen në publikimin e fundit të materialeve nga dosjet e Epstein nga Departamenti i Drejtësisë.
Zyra e prokurorit tha se i ishte kërkuar të hetonte tre raste të reja specifike që përfshijnë një diplomat francez, një agjent modelesh dhe një muzikant.
Publikimi i fundit i dosjeve të Epstein ka çuar në dorëheqjen e ish-ministrit francez Jack Lang nga pozicioni i tij si kreu i një organi të lartë kulturor, Institutit të Botës Arabe.
Epstein vdiq në burg në vitin 2019 ndërsa priste gjyqin për trafikim fëmijësh, në atë që autoritetet amerikane e cilësuan si vetëvrasje.
