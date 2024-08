Analisti Edvin Kulluri ka komentuar hetimet e SPAK mbi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Ai shprehet se bëhet fjalë për një tender të vitit 2020 teksa ngre pikëpyetjen se kush e drejtoi atë tender.

“Per te kuptuar me mire se c’ka ndodhur me tenderin e KQZ ne 2020 qe po hetohet nga SPAK per pajisjet e Numerimit Elektronik, duhet zbardhur kush drejtonte Komisionin e Tenderit dhe kush u pagua per konsulence me 1.4 milione dollare! Mos jane gje Revolucionaret e Foltores dhe Euro-Atllantiket te perzier me kompanine qe po hetohet ne SHBA per korrupsion dhe nga SPAK?” – thotë Kulluri.

