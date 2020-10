Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla i është kthyer Metës lidhur me zhvillimet e fundit politike.

Balla thekson se ai vetë shpreson që të jenë të vërteta SMS-të që do të lëshojë mandatin e Presidentit, dhe ta lërë vërtet postin.

Ndërkohë ai thekson se edhe hesapet me Metën mazhoranca do i lajë më 25 prill, pasi shton se ka lënë mantelin e Presidentit dhe është hedhur në llucën e ish-partisë.

”Dhe nuk dua të bëj diversion brenda opozitës, këtu janë formuar disa parti, më vjen shumë keq për çfarë znj.Hajdari bëri sot në këtë seancë. Nuk i takonte. Të bëjë atë shfaqje që nuk i bën nder. E ka bllokuar Saliu, Luli, Muli, nuk bllokohet Kuvendi kështu.

Ky është një nga vendimet më të rëndësishme historike. Sipas Kushtetutës. Kodi Kalon me 3/5, këtu e dhanë mbështetjen 2/3.

Ne duhet të rikthehemi tek çështjet e tjera të rëndësishme.

Shumë e domosdoshme që të kemi dhe anëtarin e 3-të të Kuvendit në Gjykatën Kushtetuese. Edhe ligjin për Presidentin, do e mundësojmë, nuk di të them se kemi përgjegjësinë tonë.

Kjo nuk lidhet me devijimet mendore të Presidentit, që dalin me forma qesharake. Që s’i bëjnë nder askujt që mban postin e Presidentit. Duhet të rregullojmë marrëdhënien mes Presidentit, Kuvendit e institucioneve të tjera.

Sot Ilir Meta është një person i cili nuk mund të jetë President i shqiptarëve. Një njeri që ka lënë mantelin e presidentit në garderobë, dhe është hedhur në llucën e asaj çfarë ka mbetur nga ish-partia e tij, me shpresën se mund të peshkojë ndonjë person që ende s’e ka kuptuar çfarë përfaqëson Meta.

Kjo është diçka që, hesapet me Metën historikisht do të lahen më 25 prill. Uroj që thashethemet që çon me sms se do lëshojë mandatin, t’i bëjë realisht. Në krye të shtetit shqiptar në 2020 duhet një president mbi palët, dhe të bëjë detyrën. Por fillimisht na duhet ligji pë Presidentin.

Edhe ligji për audiovizive, do japim një shembull model, dhe luftën me lajmet e rreme po e bën çdo vend. Pasi lajmi po shpërdorohet për denigrim.”- tha Balla.

/e.rr