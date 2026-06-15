Shtetet e Bashkuara pritet të heqin të gjitha sanksionet ndaj Iranit dhe të paguajnë dëmshpërblime lufte në kuadër të marrëveshjes së arritur për përfundimin e konfliktit, ka deklaruar zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei.
Gjatë konferencës së tij të përditshme për media, Baghaei bëri publike disa nga pikat kryesore të memorandumit të mirëkuptimit, sipas interpretimit të palës iraniane, raporton Sky News.
Sipas Teheranit, marrëveshja përfshin zhbllokimin e aseteve iraniane jashtë vendit, ndërsa pagesa e dëmshpërblimeve për luftën konsiderohet një nga objektivat kryesore ekonomike. SHBA-ja, sipas memorandumit, merr përsipër të realizojë këto angazhime.
Në aspektin e sanksioneve, Uashingtoni duhet të shfuqizojë të gjitha masat ndëshkuese primare dhe sekondare ndaj Iranit, si edhe rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Po ashtu, menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit do të hiqen kufizimet mbi eksportin e naftës dhe produkteve petrokimike iraniane.
Për sa i përket programit bërthamor, detajet përfundimtare të çështjeve ekonomike dhe bërthamore do të përcaktohen brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e marrëveshjes.
Një tjetër pikë e rëndësishme lidhet me Ngushticën e Hormuzit. Memorandumi parashikon që Irani të garantojë sigurinë e lundrimit dhe kalimin e lirë të anijeve në këtë rrugë strategjike detare, në bashkëpunim me Omanin dhe pas konsultimeve me palët e interesuara. Gjithashtu, do të aplikohen tarifa për përdorimin e korridorit.
Në dokument përmendet edhe Libani, i cili citohet tri herë, me theks të veçantë te respektimi i sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit.
Sipas Baghaeit, në rast se SHBA-të nuk i zbatojnë detyrimet e marra përsipër, Irani do të reagojë me masa reciproke.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes, duke njoftuar se ceremonia e nënshkrimit do të zhvillohet më 19 qershor në Gjenevë të Zvicrës.
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