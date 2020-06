Ish- kryeministri i Kosovës, Albin Kurti e ka konsideruar heqjen e reciprocitetit si një mohim të shpalljes së pavarësisë e sovranitetit.

Me anë të një reagimi në Twitter, Kurti kujton se Kosova nuk ishte asnjëherë vonesë për dialogun me Serbinë dhe kjo u vërtetua me heqjen e taksës 100%.

Statusi i Albin Kurtit:

“Reciprociteti do të thotë barazi. Të mohosh atë do të thotë të mohosh shpalljen tonë të pavarësisë si një shtet sovran, të cilin asnjë udhëheqës në Kosovë nuk ka të drejtë ta bëjë.”

#Kosova was never an obstacle to the dialogue & this was proven with the removal of the 100% tariff.

Reciprocity means equality. Denying it means denying our declaration of independence as a sovereign state which no leader in Kosova has the right to do.

— Albin Kurti (@albinkurti) June 6, 2020